Trump allenta i dazi sulle auto Avremo un accordo equo con la Cina

Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le case automobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno "massacrate" dalla sua politica commerciale. Nel Michigan, Stato dell'auto americano, il presidente Usa sceglie di festeggiare i suoi primi 100 giorni, "i migliori di. 🔗 Feedpress.me - Trump allenta i dazi sulle auto. "Avremo un accordo equo con la Cina" Donaldalleggerisce imostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le casemobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno "massacrate" dalla sua politica commerciale. Nel Michigan, Stato dell'americano, il presidente Usa sceglie di festeggiare i suoi primi 100 giorni, "i migliori di. 🔗 Feedpress.me

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Trump firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto | Amazon smentisce il presidente: "Mai considerato di esporre il costo delle tariffe" - Bessent (Tesoro): "Vogliamo che l'Ue tolga le tasse digitali". Trump: "Governo Stati Uniti e il mondo, nessuno può fermarmi" 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump firma il decreto che allenta la pressione dei dazi sulle auto | Amazon smentisce il presidente: "Mai considerato di esporre il costo delle tariffe doganali" - Bessent (Tesoro): "Vogliamo che l'Ue tolga le tasse digitali". Trump: "Governo Stati Uniti e il mondo, nessuno può fermarmi" 🔗tgcom24.mediaset.it

Trump: «La Cina vuole fare un accordo con noi». E allenta i dazi sulle auto: «Ma chi non le produce qui sarà massacrato» - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando «flessibilità» e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. Ma avverte: le case... 🔗ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Trump, allenta i dazi sull’auto. Il comizio in Michigan: «Non avete ancora visto niente»; Trump allenta i dazi sulle auto e annuncia un accordo con l'India - In volo verso gli Usa il negoziatore giapponese per i dazi; Trump allenta la pressione dei dazi sulle auto, ma la misura è temporanea -; Dazi, Trump allenta le tariffe sulle auto e assicura: Troveremo un accordo con la Cina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump allenta i dazi sulle auto, 'avremo un accordo equo con la Cina'. Lo show in Michigan per i 100 giorni - Ma avverte: le case automobilistiche che non porteranno la produzione negli Stati Uniti saranno "massacrate" dalla sua politica commerciale. 🔗ansa.it

Trump allenta i dazi sulle auto, avremo accordo equo con la Cina - Donald Trump alleggerisce i dazi sulle auto mostrando "flessibilità" e concedendo più tempo ai costruttori per affrontare la transizione. 🔗ansa.it

Dazi, Trump allenta le tariffe sulle auto e assicura: "Troveremo un accordo con la Cina" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, Trump allenta le tariffe sulle auto e assicura: 'Troveremo un accordo con la Cina' ... 🔗tg24.sky.it