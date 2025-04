Trump accusa Biden per la contrazione economica USA | Il mercato azionario è di Biden

Trump punta il dito contro Joe Biden dopo i risultati deludenti del pil, che hanno indicato la prima contrazione dell'economia americana dal 2022. "Questo è il mercato azionario di Joe Biden, non quello di Trump. Io sono entrato in carica il 20 gennaio. Il nostro il paese avrà un boom ma dobbiamo dell'eredità di Biden. Ci vorrà un po' di tempo, non ha nulla a che vedere con le tariffe, è solo che ci lascia numeri negativi, ma quando inizierà il boom, sarà unico. Siate pazienti", ha detto Trump sul suo social Truth.

Trump, l’accusa a Biden e Zelensky: “Guerra è colpa loro” - (Adnkronos) – La guerra tra Ucraina e Russia è colpa di tutti: Joe Biden, Volodymyr Zelensky e, alla fine, anche di Vladimir Putin. La pace è lontana e Donald Trump, dopo aver promesso per mesi un rapido stop al conflitto, ora si rifugia nell'autoassoluzione completa e arriva ad una divisione di responsabilità che suona come […] L'articolo Trump, l’accusa a Biden e Zelensky: “Guerra è colpa loro” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Guerra Ucraina, Trump accusa Biden e Zelensky - ''Zelensky e Biden hanno fatto un lavoro orribile nel consentire a questa guerra di iniziare''. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth 🔗imolaoggi.it

Trump accusa Biden per la contrazione economica USA: "Il mercato azionario è di Biden" - Trump critica Biden per la contrazione economica USA e promette un futuro boom economico su Truth Social. 🔗quotidiano.net

USA, Trump accusa Biden dopo la contrazione del PIL nel primo trimestre - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato l'ex inquilino della Casa Bianca Joe Biden di essere la causa della contrazione del PIL ... 🔗teleborsa.it

L'economia Usa frena, Trump: "Colpa di Biden, Paese prospererà" - Donald Trump punta ancora il dito contro il suo predecessore Joe Biden, imputandogli le difficoltà economiche che attraversa il paese, subito dopo la divulgazione di nuovi dati che confermano la ... 🔗adnkronos.com