Truffe su WhatsApp | attenzione alle immagini che nascondono malware

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più usata al mondo, che è diventata il veicolo preferito per attacchi sempre più sofisticati. L’ultima minaccia in ordine di tempo si manifesta attraverso l’invio di immagini apparentemente innocue, ma che contengono al loro interno malware progettati per rubare dati sensibili e, nei casi più gravi, svuotare conti correnti bancari.Cos’è l’Image Scam e perché è pericolosoLa truffa, nota come Image Scam, si basa su una tecnica chiamata steganografia, ovvero l’arte di nascondere informazioni all’interno di file digitali, come appunto le immagini. Una volta che la vittima apre l’immagine infetta su WhatsApp, il malware si attiva e inizia a raccogliere dati senza che l’utente se ne accorga. 🔗 Chiccheinformatiche.com - Truffe su WhatsApp: attenzione alle immagini che nascondono malware Nel mondo digitale sempre più connesso, anche i cybercriminali si evolvono rapidamente, sfruttando le tecnologie più comuni per colpire gli utenti meno attenti. Tra le app più prese di mira c’è, la piattaforma di messaggistica istantanea più usata al mondo, che è diventata il veicolo preferito per attacchi sempre più sofisticati. L’ultima minaccia in ordine di tempo si manifesta attraverso l’invio diapparentemente innocue, ma che contengono al loro internoprogettati per rubare dati sensibili e, nei casi più gravi, svuotare conti correnti bancari.Cos’è l’Image Scam e perché è pericolosoLa truffa, nota come Image Scam, si basa su una tecnica chiamata steganografia, ovvero l’arte di nascondere informazioni all’interno di file digitali, come appunto le. Una volta che la vittima apre l’immagine infetta su, ilsi attiva e inizia a raccogliere dati senza che l’utente se ne accorga. 🔗 Chiccheinformatiche.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Allarme truffe agli anziani: attenzione alle false email INPS e ai raggiri su WhatsApp - Il Presidente Anap Pensionati Angiolo Galletti: “Massima prudenza, non fornire mai dati personali. Attivato uno sportello di supporto per le vittime” Il numero di truffe rivolte agli anziani è in costante aumento, con nuove strategie ingannevoli che mirano a sottrarre dati personali e denaro. Recentemente, si è diffusa una frode che sfrutta il nome dell’INPS per attirare le vittime in un pericoloso tranello. 🔗lortica.it

Whatsapp, attenzione alla truffa della ballerina: cosi si impadroniscono del tuo account - Whatsapp, attenzione alla truffa della ballerina: cosi si impadroniscono del tuo account – Un messaggio su WhatsApp arriva improvvisamente, accompagnato dalla foto di una ballerina con il body nero e una gamba alzata. Sotto l’immagine, un testo chiede: “Per favore, votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, basta un click per farle vincere il concorso”. Sembra innocuo, ma chi clicca sul link finisce dritto nella trappola. 🔗tvzap.it

“Attenzione alle truffe”, gli avvisi per gli anziani stampati sui cartoni del latte: l’iniziativa a Salerno - Collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e la Centrale del Latte di Salerno: consigli agli anziani per evitare le truffe saranno stampati sui cartoni del latte a partire dal prossimo giugno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Whatsapp: attenzione alla truffa con le immagini infette. Cos'è e come difendersi; WhatsApp, la nuova truffa con le immagini infette: come difendersi; WhatsApp, attenzione alle immagini: è la nuova truffa; Attenzione a WhatsApp Image Scam, la nuova truffa svuota conto: come funziona e a cosa stare attenti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Si chiama Image Scam ed è la nuova pericolosissima truffa WhatsApp - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

WhatsApp, truffa con "immagini infette": come funziona - La semplice apertura di una foto o di un file e il nostro dispositivo può risultare infettato da malware: ecco cosa può succedere su WhatsApp e i consigli per non cadere in trappola ... 🔗msn.com

Attenzione a WhatsApp Image Scam, la nuova truffa svuota conto: come funziona e a cosa stare attenti - Occhio alla truffa che sfrutta WhatsApp per infettare i dispositivi e rubare coordinate bancarie e dati sensibili. Ci sono già milioni di vittime ... 🔗msn.com