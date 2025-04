Truffata dal finto nipote | Servono soldi la vostra famiglia è stata sequestrata

L'ennesima truffa ad un'anziana, con l'inganno del finto nipote, si è consumata giorni fa a Nocera Inferiore. La donna era stata raggiunta al telefono da un uomo, che si era spacciato per nipote, il quale aveva prospettato il rilascio della madre e del padre della vittima, dietro consegna di.

"Nonna, aiutaci. Mamma è in pericolo": anziana truffata da finto nipote - Alle prime luci dell’alba la polizia ha tratto in arresto un giovane napoletano, di 31 anni, con precedenti per truffa, ritenuto l’autore di una rapina, commessa nei confronti di un’anziana signora, 90enne, di Bari. I fatti, in relazione ai quali è stato emanato il provvedimento cautelare... 🔗napolitoday.it

Così la Rai rischiò di essere truffata da un finto ministro dell’Economia Tria - Nel 2019 l’allora Presidente Foa fu contattato via mail ed era pronto a far trasferire un milione di euro su un conto di Hong Kong 🔗repubblica.it

Il finto maresciallo colpisce ancora: truffata la moglie di Enrico Vanzina - «È stato un episodio increscioso. Non ho altro da dire. Se non che se ne stanno occupando i carabinieri, bravissimi». Si è limitato a poche parole Enrico Vanzina per commentare la rapina di cui è stata vittima la moglie Federica Burger, truffata venerdì scorso nella sua casa di famiglia a Fontanella Borghese. La donna è stata vittima del raggiro dei finti carabinieri che l’hanno convinta ad aprire la cassaforte e le hanno sottratto diversi gioielli. 🔗secoloditalia.it

