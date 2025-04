Trovo incredibile la storia del bambino che a 4 anni è stato tolto ai genitori affidatari!

storia orribile di burocrazia demente!Ho sentito l’avvocato Sara Cuniberti: stanno facendo fuoco e fiamme per far ritornare un bambino di 4 anni dalla sua mamma e dal suo papà affidatari e dai suoi fratelli. A quell’età non sa niente di beghe legali: lo hanno strappato dalle persone che ama. E, doppio orrore, non gli hanno permesso di vedere o sentire più i suoi genitori.La storia mi sembra un capolavoro di inadempienza di stato.I genitori affidatari dovevano tenere il neonato per qualche mese in attesa che si trovasse una famiglia che lo adottasse. Ma si sa quanto è farraginosa la macchina delle adozioni e così dopo 3 anni i genitori affidatari hanno fatto domanda di adottarlo. Ma il tribunale ha preferito (dopo 4 anni, ripeto!!!) un’altra famiglia per l’età della coppia affidataria, come prescrive la legge. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Trovo incredibile la storia del bambino che a 4 anni è stato tolto ai genitori affidatari! Unaorribile di burocrazia demente!Ho sentito l’avvocato Sara Cuniberti: stanno facendo fuoco e fiamme per far ritornare undi 4dalla sua mamma e dal suo papàe dai suoi fratelli. A quell’età non sa niente di beghe legali: lo hanno strappato dalle persone che ama. E, doppio orrore, non gli hanno permesso di vedere o sentire più i suoi.Lami sembra un capolavoro di inadempienza di.Idovevano tenere il neonato per qualche mese in attesa che si trovasse una famiglia che lo adottasse. Ma si sa quanto è farraginosa la macchina delle adozioni e così dopo 3hanno fatto domanda di adottarlo. Ma il tribunale ha preferito (dopo 4, ripeto!!!) un’altra famiglia per l’età della coppiaa, come prescrive la legge. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

