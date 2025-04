Trovato cadavere di giovane sull' argine del Po a Zinasco | indagini dei carabinieri

cadavere di un giovane è stato Trovato alcune ore fa sull'argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia: i carabinieri indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omicidio. Il corpo che secondo le prime informazioni sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con amici, presentava una ferita alla gola. Accanto c'era un coltello. Gli investigatori sono sul posto, in una zona in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca. 🔗 Quotidiano.net - Trovato cadavere di giovane sull'argine del Po a Zinasco: indagini dei carabinieri Ildi unè statoalcune ore fadel Po nel Comune di, in provincia di Pavia: iindagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omicidio. Il corpo che secondo le prime informazioni sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con amici, presentava una ferita alla gola. Accanto c'era un coltello. Gli investigatori sono sul posto, in una zona in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca. 🔗 Quotidiano.net

