Trilogia triestina | Svevo Joyce Saba

Trilogia triestina. Svevo Joyce Saba di Mauro Covacich è organizzato in tre capitoli omonimi ed è preceduto da una introduzione che annuncia il senso dell’impresa tappa per tappa. Si tratta della riproposizione di un lavoro di teatro di narrazione che al di là della continuità geografica dell’autore ne segna una geografia di antenati letterari personali.?Ognuno della triade dei concittadini apre una finestra personale sull’autore e la sua formazione di scrittore. Italo Svevo è “il mostro sacro che mi aveva sempre dato filo da torcere, sia dal punto di vista letterario che personale, un uomo il cui genio aveva avuto un effetto così inibente sulla mia vocazione di scrittore da mettermi in fuga dalla città in cui ero nato e cresciuto”. Joyce che “ha trovato nei suoi lunghi anni a Trieste la condizione di isolamento linguistico che gli ha permesso di scavare nei giacimenti più profondi dell’inglese, quasi fosse una lingua morta, accedendo a un livello di verità e purezza”. 🔗 Ilfoglio.it - Trilogia triestina: Svevo, Joyce, Saba Saba di Mauro Covacich è organizzato in tre capitoli omonimi ed è preceduto da una introduzione che annuncia il senso dell’impresa tappa per tappa. Si tratta della riproposizione di un lavoro di teatro di narrazione che al di là della continuità geografica dell’autore ne segna una geografia di antenati letterari personali.?Ognuno della triade dei concittadini apre una finestra personale sull’autore e la sua formazione di scrittore. Italoè “il mostro sacro che mi aveva sempre dato filo da torcere, sia dal punto di vista letterario che personale, un uomo il cui genio aveva avuto un effetto così inibente sulla mia vocazione di scrittore da mettermi in fuga dalla città in cui ero nato e cresciuto”.che “ha trovato nei suoi lunghi anni a Trieste la condizione di isolamento linguistico che gli ha permesso di scavare nei giacimenti più profondi dell’inglese, quasi fosse una lingua morta, accedendo a un livello di verità e purezza”. 🔗 Ilfoglio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"La mia Trilogia triestina, con vista su Montale" - Nel programma “Io sono Friuli Venezia Giulia“, dispiegato da alcuni giorni alla libreria Mondadori di Piazza Duomo, una precisazione chiediamo a Mauro Covacich, protagonista dell’incontro di domani (ore 18.30). Tira di qua, tira di là, questa terra è italiana o slava o jugoslava? "Nella Venezia Giulia – risponde lo scrittore – si fondono due interi universi culturali: slavo-continentale che preme da nord-est (russi, tedeschi, praghesi), algido, mitteleuropeo, e quello latino-mediterraneo, levantino, che preme da sudovest". 🔗quotidiano.net

La Trieste di Saba, Joyce e Svevo. Le città hanno un’aria e i poeti per dirla - "Circola in ogni cosa / un’aria strana, un’aria tormentosa, / l’aria natia”. Le città hanno un’aria, e i poeti per dirla. Trieste ha Saba. “Trieste ha una scontrosa / grazia”: proprio così, pensa il viaggiatore, che cercava le parole per dirlo. Pubblicata nel 1912, la poesia diceva però: “La città dove vivo ha una selvaggia grazia”. E continuava: “… che adulta serba il bello e il rozzo / d’un ragazzaccio con le mani troppo / grandi per dare un fiore”. 🔗ilfoglio.it

Svelato il teaser trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, il gran finale della trilogia “Culpables” - Tratto dai libri di Mercedes Ron Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale di È Colpa Nostra?, l’attesissimo film Original spagnolo che segna il capitolo conclusivo della trilogia bestseller del New York Times Culpables, firmata dall’autrice Mercedes Ron. Il film debutterà in esclusiva questo ottobre, arrivando contemporaneamente in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. È Colpa Nostra? segue il successo travolgente dei due film precedenti: È Colpa Mia?, entrato nella top 10 in più di 190 Paesi, e È Colpa Tua?, che ha conquistato il titolo di film Original internazionale più visto ... 🔗361magazine.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trilogia triestina: Svevo, Joyce, Saba; Mauro Covacich presenta il libro Trilogia triestina: Svevo, Joyce, Saba; TRILOGIA TRIESTINA Svevo Joyce Saba (serata-evento); La Trilogia triestina Joyce, Svevo, Saba di Covacich domani a Milano per la rassegna ‘Un viaggio da fare 2025’. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trilogia triestina: Svevo, Joyce, Saba - Nel suo romanzo di formazione, Holly Gramazio sottolinea quanto ciascun membro della nostra generazione sia protagonista di imprese sempre diverse e sempre uguali, con l’obiettivo di realizzare il ... 🔗ilfoglio.it

A spasso nella magica Trieste con tre giganti del Novecento: Svevo, Joyce, Saba - e Italo Svevo e James Joyce, “dublinese-triestino”. Ecco che un famoso scrittore di oggi, triestino anch’egli, Mauro Covacich, ha raccolto in un volumetto, “Trilogia triestina” (La Nave ... 🔗msn.com

Da Bill Gates a Svevo e Joyce: le nuove uscite in libreria - RADIO GOLD - Puntuali ecco le nuove uscite in libreria per questa settimana. Alcuni dei titoli che vi suggeriamo: 'Malbianco' (Einaudi) di Mario Desiati ... 🔗radiogold.it