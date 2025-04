Treviso suore in fuga dal convento di clausura | troppe pressioni

Tgcom24.mediaset.it - Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni Secondo quanto riferito dalle religiose, la situazione è diventata insostenibile dopo il commissariamento e la destituzione della abadessa Aline 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

Come nei Blues Brothers: il convento chiude ma le suore resistono. “Non ce ne andiamo” - Vigevano, cinque Maddalene sfrattate. Hanno aiutato migliaia di orfani come nel film cult con John Belushi 🔗repubblica.it

Suore calciatrici a Coverciano, dal convento al campo - La nazionale delle suore calciatrici in visita a Coverciano. Servizio di Rita Salerno The post Suore calciatrici a Coverciano, dal convento al campo first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso), per una situazione di "gravi vicissitudini" nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparar ... 🔗msn.com

Suore di clausura in fuga dal convento: «Il clima è diventato insopportabile» - VITTORIO VENETO - Un consistente drappello di suore fuggono dal Convento di San Giacomo di Veglia. In cinque si sono presentate nelle scorse ore dai carabinieri per informare ... 🔗ilgazzettino.it

Suore del convento di clausura di Pienza troppo social: commissariamento dalla Santa Sede, esplode la protesta - L'ultimatum è scaduto ma le 13 suore di clausura non ne vogliono sapere ... Le sollecitazioni a un cambio alla guida del convento sarebbero legate ad alcune attività delle monache che, pur ... 🔗leggo.it