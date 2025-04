Treviso 5 suore di clausura fuggono da un convento | cosa è successo

suore "fuggite" avrebbe raccontato al Gazzettino della presenza di alcune "tensioni insopportabili" all'interno del convento. Queste sarebbero state causate dall'arrivo di una Commissione religiosa ispettiva, che ha portato all'allontanamento della badessaL'articolo Treviso, 5 suore di clausura fuggono da un convento: cosa è successo proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Treviso, 5 suore di clausura fuggono da un convento: cosa è successo Secondo quanto si apprende, la più giovane delle"fuggite" avrebbe raccontato al Gazzettino della presenza di alcune "tensioni insopportabili" all'interno del. Queste sarebbero state causate dall'arrivo di una Commissione religiosa ispettiva, che ha portato all'allontanamento della badessaL'articolo, 5dida unproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni - Secondo quanto riferito dalle religiose, la situazione è diventata insostenibile dopo il commissariamento e la destituzione della abadessa Aline 🔗tgcom24.mediaset.it

Cinque suore in fuga dal convento di clausura per "troppe pressioni" - Cinque suore di clausura hanno abbandonato il loro convento, a San Giacomo di Veglia (Treviso) , per una situazione di «gravi vicissitudini» nel monastero, hanno spiegato, che le ha costrette a riparare in un altro luogo, tenuto segreto. Una delle suore, la più giovane, ha raccontato al Gazzettino di «tensioni insopportabili» cresciute all’interno del convento dopo l’arrivo di una Commissione... 🔗feedpress.me

Suore imprenditrici aprono il primo ristorante di clausura, ma finiscono in tribunale: “Hanno usato lingotti d’oro per comprare il terreno e l’affitto” - In Spagna sta per aprire il primo “ristorante di clausura”. No, non è una boutade ma una delle notizie che da giorni tiene banco sui media iberici, conquistati dall’impresa ideata dalle Hermanas Clarisas de Belorado, le suore clarisse di Belorado a Burgos, nella regione di Castiglia y Leon. Ma Myryam, Alma e Sion, le tre religiose che hanno messo in piedi questa impresa gastronomica, tra l’ideazione del menù e il boom di prenotazioni, dovranno anche trovare il tempo di difendersi in tribunale: su di loro incombe infatti l’inchiesta sulla vendita di lingotti d’oro che hanno usato per comprare ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Treviso, suore in fuga dal convento di clausura: troppe pressioni; Suore di clausura in fuga dal convento: «Il clima è diventato insopportabile»; Il vino naturale delle suore di clausura: «Amiamo i prodotti fatti con le nostre mani»; In cantina - Abbazia, il Prosecco delle suore di clausura. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cinque suore abbandonano il convento a Treviso per gravi tensioni interne - Un evento inaspettato ha scosso la comunità religiosa di San Giacomo di Veglia, in provincia di Treviso. Cinque suore di clausura hanno deciso di abbandonare il loro convento, citando “gravi vicissitu ... 🔗notizie.it

Badessa allontanata, troppe pressioni: suore in fuga dal convento di clausura - Prima di "fuggire" dal monastero hanno avvertito i Carabinieri: "Due anni di tensioni. Ci nascondiamo in un luogo segreto" ... 🔗msn.com

Cinque suore di clausura lasciano il convento di san giacomo di veglia a treviso per tensioni interne - Cinque suore lasciano il convento di San Giacomo di Veglia nel Trevigiano a causa di gravi problemi interni e tensioni crescenti, dopo l’intervento della commissione ecclesiastica e la rimozione della ... 🔗gaeta.it