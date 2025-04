Treviglio la raccolta differenziata arriva all’8425% | Mai così in alto

Bergamonews.it - Treviglio, la raccolta differenziata arriva all’84,25%: “Mai così in alto”

"La percentuale diraggiunge la quota record dell'84,25% con un incremento del 7,25% negli ultimi tre anni. Con l'introduzione del metodo puntuale laè cresciuta infatti dal 77% del 2022 all'83,5% del 2023 per raggiungere al 31 dicembre 2024 il valore piùmai raggiunto dell'84,25%".Lo fa sapere il Comune di, che interpreta questi risultati come "diretta conseguenza dell'attivazione del nuovo sistema di conferimento mediante il contenitore finalizzato a rilevare puntualmente la produzione dei rifiuti indifferenziati, che ha comportato una maggiore attenzione degli utenti e la conseguente riduzione della frazione indel 35% nel 2023 in rapporto al 2022 ed un ulteriore decremento nel 2024 del 1,5%".I numeri del ComuneLa maggior attenzione nella divisione dei rifiuti urbani ha generato nel 2024 una riduzione di quasi 1.