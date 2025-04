Trenta cani chiusi nel lager col filo spinato

canile fantasma. La struttura nascosta, poco accessibile, protetta da una recinzione e da filo spinato, non è facilmente raggiungibile ma dalla strada si sentono i cani abbaiare. Un cittadino l’ha scoperta in modo fortuito: il cane di un’amica è scappato e lui per ritrovarlo si è inoltrato nella zona verde finché non ha sentito abbaiare da un’area recintata dove è impossibile vedere cosa accade. Un’altra persona, arrampicandosi, è riuscita a filmare dietro al recinto. Le immagini, pubblicate anche sui social, mostrano un capanno fatiscente, improvvisato e precario, in uso probabilmente a cacciatori. All’interno non meno di 20 o 30 cani e diversi capi di pollame. 🔗 Ilgiorno.it - Trenta cani chiusi nel lager col filo spinato Ufficialmente dovrebbe essere una risaia, invece i 1.800 metri quadri di terreno alla periferia della città, a due passi dal Ticino, ospitano un gigantescole fantasma. La struttura nascosta, poco accessibile, protetta da una recinzione e da, non è facilmente raggiungibile ma dalla strada si sentono iabbaiare. Un cittadino l’ha scoperta in modo fortuito: il cane di un’amica è scappato e lui per ritrovarlo si è inoltrato nella zona verde finché non ha sentito abbaiare da un’area recintata dove è impossibile vedere cosa accade. Un’altra persona, arrampicandosi, è riuscita a filmare dietro al recinto. Le immagini, pubblicate anche sui social, mostrano un capanno fatiscente, improvvisato e precario, in uso probabilmente a cacciatori. All’interno non meno di 20 o 30e diversi capi di pollame. 🔗 Ilgiorno.it

