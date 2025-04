Treni straordinari per il Primo Maggio

Treni in più in circolazione sul nodo genovese tra le fermate di Voltri e Nervi durante tutto l'arco della giornata di giovedì 1 Maggio, oltre al potenziamento di alcuni collegamenti da Milano verso Genova e viceversa formati da Treni Rock in doppia composizione per raddoppiare, di. 🔗 Genovatoday.it - Treni straordinari per il Primo Maggio Saranno 24 iin più in circolazione sul nodo genovese tra le fermate di Voltri e Nervi durante tutto l'arco della giornata di giovedì 1, oltre al potenziamento di alcuni collegamenti da Milano verso Genova e viceversa formati daRock in doppia composizione per raddoppiare, di. 🔗 Genovatoday.it

Per Pasqua e primo maggio 22 treni in più in Campania - Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione delle festività pasquali e dei ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio, Regionale ha potenziato il numero dei collegamenti per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, considerato anche il notevole afflusso di turisti previsto in Campania. Nei giorni festivi sono stati aggiunti 22 collegamenti, per un totale di oltre 14mila posti offerti in più al giorno, sulle linee Napoli – Caserta, Napoli Campi Flegrei – Torre Annunziata, Napoli Campi Flegrei – Villa Literno e sulla linea 2 metropolitana, in accordo con la Regione Campania. 🔗anteprima24.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Treni, nuovo sciopero di 24 ore in arrivo a maggio - Nuovo sciopero dei treni in arrivo a maggio. Tra il 5 e il 6 maggio è infatti in programma lo sciopero del personale delle imprese del comparto ferroviario indetto dal sindacato Usb Lavoro Privato, e inizialmente programmato per venerdì 11 aprile. L'agitazione, passata da 23 a 24 ore, è stata... 🔗novaratoday.it

I mezzi pubblici per il Primo Maggio a Milano: ecco come cambiano gli orari di Atm per il ponte - Tram, bus e metropolitane saranno in servizio con orario ridotto dalle 7 alle 19.30, ma alcune linee fanno eccezione ... 🔗msn.com

Cocullo, tutto pronto per il Rito dei Serpari - A Cocullo concerto Katia Ricciarelli con tribute band Queenmania. Tutto pronto per Rito Serpari, potenziati treni straordinari ... 🔗msn.com

Sant’Efisio 2025: Trenitalia potenzia i collegamenti per Cagliari con 12 treni straordinari - In occasione della 369ª edizione della Festa di Sant’Efisio, prevista per giovedì 1° maggio 2025, Trenitalia potenzia il servizio ferroviario per facilitare l’afflusso dei partecipanti a Cagliari. Sar ... 🔗msn.com