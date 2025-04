Treni sciopero del personale Fs il 6 maggio | stop di 8 ore

maggio 2025 è previsto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs. A proclamarlo sono state le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L’agitazione si svolgerà dalle 9 alle 17 e potrà causare ritardi, cancellazioni o modifiche alla circolazione dei Treni. Coinvolti anche i servizi di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. 🔗 Tg24.sky.it - Treni, sciopero del personale Fs il 6 maggio: stop di 8 ore Martedì 62025 è previsto unonazionale deldel Gruppo Fs. A proclamarlo sono state le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie. L’agitazione si svolgerà dalle 9 alle 17 e potrà causare ritardi, cancellazioni o modifiche alla circolazione dei. Coinvolti anche i servizi ditalia,talia Tper e Trenord. 🔗 Tg24.sky.it

