Treni in Lombardia soppressioni parziali incluse nel calcolo indennizzi

Lombardia abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano la materia degli indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord conteggerà anche le soppressioni parziali nel calcolo dell'indennizzo ai titolari di abbonamento mensile o annuale.

