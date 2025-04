Tregua Mosca accusa Kiev di manipolazione

Tregua temporanea a partire dalla mezzanotte dell’8 maggio fino alla mezzanotte dell’11 maggio per celebrare il Giorno della Vittoria. “Non abbiamo ancora sentito alcuna reazione da parte del regime di Kiev. È difficile capire se intendano aderire o meno”, ha affermato . Tregua, Mosca accusa Kiev di “manipolazione” L'Identità. 🔗 Lidentita.it - Tregua, Mosca accusa Kiev di “manipolazione” L’Ucraina non ha ancora risposto alla proposta del presidente russo Vladimir Putin di unatemporanea a partire dalla mezzanotte dell’8 maggio fino alla mezzanotte dell’11 maggio per celebrare il Giorno della Vittoria. “Non abbiamo ancora sentito alcuna reazione da parte del regime di. È difficile capire se intendano aderire o meno”, ha affermato .di “” L'Identità. 🔗 Lidentita.it

Il Mali accusa Kiev: «Sostiene i terroristi». E Mosca ammassa truppe - La Russia è «pronta ad aiutare» il Sahel nella guerra contro il terrorismo e i movimenti separatisti. È questa la sintesi dello storico incontro tenutosi giovedì a Mosca tra i […] The post Il Mali accusa Kiev: «Sostiene i terroristi». E Mosca ammassa truppe first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Usa: "Stop alla mediazione senza proposte concrete Mosca-Kiev" | Russia, Lavrov: "Tregua di Putin significa l'avvio di negoziati diretti" - Il cessate il fuoco, come reso noto da Putin, sarà dall'8 al 10 maggio. Zelensky chiede di "non regalare" alcun territorio al suo omologo russo. Medvedev minaccia "Svezia e Finlandia "anche con il nucleare" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ucraina: Putin pronto a discutere una tregua con condizioni. E Trump riparla di sanzioni a Mosca. Kiev interessata alla proposta italiana - MOSCA – Se si potesse andare verso un accordo di pace definitivo, Putin sarebbe disposto a discutere una tregua temporanea in Ucraina. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti: secondo le quali per un accordo sulla cessazione delle ostilità ci dovrebbe essere una chiara intesa sui principi quadro dell’accordo di pace finale. La Russia insisterà […] L'articolo Ucraina: Putin pronto a discutere una tregua con condizioni. 🔗.com

Russia accusa Ucraina: "Non sappiamo se accetterà tregua, questa è manipolazione" - Il portavoce del Cremlino risponde alle parole del presidente ucraino Zelensky. Droni russi su Kiev e Hubynykha, morta 12enne ... 🔗msn.com

Ucraina, Russia: "Tregua è per avvio colloqui con Kiev". Ma Trump "sta perdendo la pazienza" - La proposta del presidente russo di un cessate il fuoco nel Giorno della Vittoria è "l'avvio di negoziati diretti, senza precondizioni. In questa situazione, un cessate il fuoco (di 30 giorni) è ... 🔗msn.com

Tregua di Pasqua violata: Mosca e Kiev si accusano di nuovi attacchi. Bombe, droni e vittime nonostante il cessate il fuoco - All’indomani dell’annuncio a sorpresa di una 'tregua di Pasqua' da parte del presidente russo Vladimir Putin, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato il cessate il fuoco: da una parte, il p ... 🔗msn.com