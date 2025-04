Tre nuovi playground nelle periferie | il Comune di Brindisi ci prova

Brindisi – I quartieri Sant’Elia e Paradiso e la frazione di Tuturano. Queste le zone individuate dall’amministrazione comunale di Brindisi, per la realizzazione di tre nuovi playground. La giunta comunale ha dato l’ok alla candidatura all’avviso pubblico “Sport illumina”, progetto promosso dal. 🔗 Brindisireport.it - Tre nuovi playground nelle periferie: il Comune di Brindisi ci prova – I quartieri Sant’Elia e Paradiso e la frazione di Tuturano. Queste le zone individuate dall’amministrazione comunale di, per la realizzazione di tre. La giunta comunale ha dato l’ok alla candidatura all’avviso pubblico “Sport illumina”, progetto promosso dal. 🔗 Brindisireport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ci sono tre nuovi vigili in città, e sono nonni - I candidati Daniela Minen, Guerrino Lombardo e Pietro Lago hanno superato l'esame finale da volontari nell'ambito del progetto "Nonno vigile", alla presenza dei membri della commissione esaminatrice nelle persone del comandante Eros Del Longo, del commissario Daniela Rotolo e del commissario... 🔗udinetoday.it

Casa a Prima Vista in Toscana, nello show di Real Time arrivano tre nuovi agenti immobiliari: chi sono - Nuovi volti per la stagione toscana del programma di Real Time Case a Prima Vista. Tra Pisa e Pontedera, tre professionisti sono pronti a conquistare il pubblico: conosciamo le new entry. Casa a Prima Vista allarga i suoi orizzonti e approda in Toscana. Dopo il successo delle edizioni ambientate a Roma e Milano, il docu-reality targato Real Time introduce tre nuovi agenti immobiliari che aiuteranno i partecipanti nella ricerca della casa perfetta tra Pisa, Pontedera e dintorni. 🔗movieplayer.it

La carica dei 49 nuovi treni: un'altra linea dall'aeroporto di Palermo ad Agrigento e tre link per le Madonie - Non solo i treni ecologici, ma anche una gamma di servizi per rendere più agevoli gli spostamenti all'interno della Sicilia per i pendolari e per i turisti. Trenitalia nel giorno in cui porta anche sull'Isola la livrea verde del Regionale, annuncia sia il potenziamento della flotta con l'arrivo... 🔗palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Tre nuovi playground nelle periferie: il Comune di Brindisi ci prova; Skate, parkour e basket: nelle periferie arrivano cinque nuovi playground; Campo da basket e skatepark: nasce il nuovo playground di Primavalle; Tra sport e arte: 3 nuovi playground Nine In The Paint. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Sport e Periferie 2025”, soldi per realizzare nuovi palazzetti - Riuscirà questa volta l’amministrazione Mastrangeli a intercettare i fondi per i propri impianti sportivi con il nuovo Avviso “Sport e Periferie 2025”? La domanda è pertinente, poiché, nelle precedent ... 🔗informazione.it