Tre concerti da 150mila euro

concerti di Nek, Francesco Renga e Alex Britti, che quest’estate si terranno in piazzale Roma nell’ambito di Riccione City Music, il Comune investirà circa 150mila euro. In particolare per i primi due si spenderanno 52mila euro ciascuno più Iva e 32mila con l’aggiunta dell’Iva per il terzo. A riportarlo è la determina sulle prestazioni artistiche dei tre eventi inseriti nel cartellone di "Viva Riccione, una nuova stagione d’innovazione e bellezza". Firmata dalla dirigente Cinzia Farinelli, è stata pubblicata ieri sull’Albo Pretorio, dove si forniscono altri dettagli di questa procedura negoziata con affidamento diretto alla ditta Friends & Partners di Milano, che si occuperà dei tre eventi musicali sui sei del Riccione City Music, già annunciati.In ordine Nek, che a Riccione ha esordito negli anni Novanta, vincendo il premio assoluto di Riccione on the Rock di Comunità Aperta, salirà sul palco il 5 agosto, Francesco Renga è in calendario il 7 e Alex Britti il 20. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Tre concerti da 150mila euro L’arcano è svelato: per i tredi Nek, Francesco Renga e Alex Britti, che quest’estate si terranno in piazzale Roma nell’ambito di Riccione City Music, il Comune investirà circa. In particolare per i primi due si spenderanno 52milaciascuno più Iva e 32mila con l’aggiunta dell’Iva per il terzo. A riportarlo è la determina sulle prestazioni artistiche dei tre eventi inseriti nel cartellone di "Viva Riccione, una nuova stagione d’innovazione e bellezza". Firmata dalla dirigente Cinzia Farinelli, è stata pubblicata ieri sull’Albo Pretorio, dove si forniscono altri dettagli di questa procedura negoziata con affidamento diretto alla ditta Friends & Partners di Milano, che si occuperà dei tre eventi musicali sui sei del Riccione City Music, già annunciati.In ordine Nek, che a Riccione ha esordito negli anni Novanta, vincendo il premio assoluto di Riccione on the Rock di Comunità Aperta, salirà sul palco il 5 agosto, Francesco Renga è in calendario il 7 e Alex Britti il 20. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, furto da 150mila euro in attico vicino piazza di Spagna: arrestati tre uomini - I ladri hanno agito la notte prima di Pasqua approfittando dell’assenza dei proprietari. Recuperata l’intera refurtiva. ROMA – Colpo grosso nella notte tra sabato e domenica di Pasqua in un attico di via di San Sebastianiello, a pochi metri da piazza di Spagna, nel cuore della Capitale. Tre uomini, originari dell’ex Jugoslavia, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Centro, sorpresi in flagranza durante un furto in appartamento. 🔗romadailynews.it

Fatture false e addetti irregolari. Sequestrati 1,5milioni di euro a tre imprenditori edili - CREMA (Cremona) La Guardia di Finanza di Cremona ha sottoposto a sequestro 14 immobili, sei autovetture, 13 conti correnti (con circa 250mila euro) e 19mila euro in contanti per oltre un milione e 500mila euro. Tre imprenditori edili di Castelcovati (BS), ora indagati, avrebbero gestito tre società, intestate a prestanome compiacenti con sede legale presso indirizzi inesistenti di San Bassano, Crema e Pistoia che emettevano fatture per operazioni inesistenti al fine di compensare il corrispondente credito Iva per il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi previdenziali sulle ... 🔗ilgiorno.it

Sequestrati beni per tre milioni di euro all’ultimo autista di Matteo Messina Denaro - Un patrimonio di oltre tre milioni di euro, tra conti bancari e immobili, è stato confiscato a Giovanni Luppino, noto per essere stato l’ultimo autista di Matteo Messina Denaro. Il provvedimento, eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo su disposizione del Tribunale di Trapani , arriva a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, guidata da Maurizio De Lucia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Su questo argomento da altre fonti

Tre concerti da 150mila euro; Ladispoli Attiva: Spese folli per l’Air Show e ora spunta anche un concerto da 150mila euro; Concerti per la festa patronale: dalla Regione Puglia 150mila euro al Comune; Prato è Spettacolo. Non solo piazza Duomo. La kermesse si allarga. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tre concerti da 150mila euro - L’arcano è svelato: per i tre concerti di Nek, Francesco Renga e Alex Britti, che quest’estate si terranno in piazzale Roma nell’ambito di Riccione City Music, il Comune investirà circa 150mila euro. 🔗msn.com

Festival dell’1 maggio: 150mila euro - Ammonta a circa 150mila euro la previsione di spesa per il Festival del 1 Maggio che, quest’anno avrà una durata di cinque giorni, dal 30 aprile al 4 maggio. Un impegno di spesa che ... 🔗ilrestodelcarlino.it