Travolto sulle strisce pedonali in via Senese. La Procura di Grosseto ha aperto un procedimento per omicidio stradale. Sul registro degli indagati è andato il grossetano di 34 anni. Il sostituto procuratore Valeria Lazzarini, dopo aver convalidato il sequestro dei mezzi, ha disposto l’esame per confermare che il decesso sia stato dovuto ai gravissimi politraumi riportati causati dall’impatto con il parabrezza della vettura e poi dalla rovinosa caduta sull’asfalto. L’incarico sarà conferito oggi in Tribunale a Grosseto, al medico legale Paola Kildani, della Medicina Legale di Siena. Alle operazioni peritali parteciperà, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale Cristina Vuolo messa a disposizione da Studio3A-Valore S. 🔗 Lanazione.it - Travolto in strada, la famiglia: "Consulenze cinematica e sul cellulare" GROSSETO Si svolgerà nei prossimi giorni l’autopsia sul corpo di Eugeniu Dabija (foto), il medico 65 enne morto all’ospedale dopo essere statosulle strisce pedonali in via Senese. La Procura di Grosseto ha aperto un procedimento per omicidiole. Sul registro degli indagati è andato il grossetano di 34 anni. Il sostituto procuratore Valeria Lazzarini, dopo aver convalidato il sequestro dei mezzi, ha disposto l’esame per confermare che il decesso sia stato dovuto ai gravissimi politraumi riportati causati dall’impatto con il parabrezza della vettura e poi dalla rovinosa caduta sull’asfalto. L’incarico sarà conferito oggi in Tribunale a Grosseto, al medico legale Paola Kildani, della Medicina Legale di Siena. Alle operazioni peritali parteciperà, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale Cristina Vuolo messa a disposizione da Studio3A-Valore S. 🔗 Lanazione.it

