Travolto in monopattino dal bus | chi è la vittima di 21 anni

Reggio Emilia, 30 aprile 2025 – Le scarpe che indossava volate via sul ciglio della strada e un telo bianco che copre il suo giovane corpo. Una vita spezzata in un secondo. Umer Maqbool, 21enne pakistano residente a Reggio con la sua famiglia, è morto sul colpo dopo un impatto devastante a bordo del suo monopattino elettrico contro un autobus ieri mattina poco prima delle 7 all'incrocio tra via Emilia Ospizio e via Turri. Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il ragazzo stava percorrendo lo stesso senso di marcia del bus, in direzione Modena sulla via Emilia. Il mezzo di trasporto di Saca (società che lavora in subappalto per conto di Tper) condotto da un 62enne residente a Sassuolo – e in quel momento senza nessun altro a bordo – ha svoltato a sinistra. Il giovane all'incrocio ha tirato dritto sull'attraversamento ciclopedonale, trovandosi sulla stessa direzione del bus e andando a sbattere violentemente sulla parte laterale-anteriore del pullman.

