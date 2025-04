Travolti da auto e furgone Due ciclisti all’ospedale Conducenti sotto la lente

autovettura e la parte laterale sinistra del velocipede e il cittadino in sella al velocipide, D.V., 41 anni, residente in città, è stato trasportato all'ospedale Maggiore dai sanitari del 118 avvisati da chi ha assistito all'incidente e giunti sul posto in pochi minuti.Il veicolo non ha riportato gravi danni data la velocità ridotta, ma l'impatto con il terreno della persona alla guida della bicicletta è stato piuttosto violento procurandogli ferite di media gravità.

