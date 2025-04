Travolta in pieno Cerca di prendere il bus poi l’orrore | mamma giovanissima una morte spaventosa

Cercando di raggiungere il mezzo pubblico, probabilmente per non perdere la corsa. Ma il tentativo le è stato fatale: si sarebbe ritrovata sulla traiettoria del bus, proprio mentre questo affrontava una curva. L’autista, forse a causa di un angolo cieco, non l’ha vista in tempo.Il fatto è avvenuto ad Andora, in provincia di Savona, nella zona del nuovo capolinea degli autobus di via Europa Unita. L’orologio segnava circa le 12:10 quando è scattato l’allarme. 🔗 Thesocialpost.it - “Travolta in pieno”. Cerca di prendere il bus, poi l’orrore: mamma giovanissima, una morte spaventosa Una nuova tragedia della strada ha colpito l’Italia nella tarda mattinata di martedì 29 aprile. Una giovane donna di 27 anni è morta dopo essere stata investita da un autobus in circostanze ancora da chiarire. Il dramma si è consumato davanti agli occhi di diversi testimoni, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.Secondo le prime informazioni, la giovane stavando di raggiungere il mezzo pubblico, probabilmente per non perdere la corsa. Ma il tentativo le è stato fatale: si sarebbe ritrovata sulla traiettoria del bus, proprio mentre questo affrontava una curva. L’autista, forse a causa di un angolo cieco, non l’ha vista in tempo.Il fatto è avvenuto ad Andora, in provincia di Savona, nella zona del nuovo capolinea degli autobus di via Europa Unita. L’orologio segnava circa le 12:10 quando è scattato l’allarme. 🔗 Thesocialpost.it

