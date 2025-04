Travolta e uccisa Arrestato un parroco Alla guida col cellulare

Alla fine, il ‘pirata’ aveva davvero la tonaca. Un ‘folle al volante’ che non solo ha travolto una giovane centaura, ma non si è neppure fermato a soccorrerla. Finisce ai domiciliari don Nicola D’Onghia, 54anni, parroco originario di Noci (Bari) e docente della facoltà teologica pugliese, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nella morte di Fabiana Chiarappa, trentaduenne rugbista e soccorritrice del 118, deceduta la sera del 2 aprile in un drammatico incidente sulla provinciale Turi-Putignano. La decisione del gip Nicola Bonante si basa sul rischio di inquinamento probatorio e reiterazione del reato, dopo che le indagini hanno ricostruito una dinamica agghiacciante: la giovane, già caduta con la moto, sarebbe stata Travolta dall’auto del sacerdote, distratto dal cellulare e dAlla velocità eccessiva, per poi essere abbandonata senza soccorso. 🔗 Quotidiano.net - Travolta e uccisa. Arrestato un parroco. Alla guida col cellulare fine, il ‘pirata’ aveva davvero la tonaca. Un ‘folle al volante’ che non solo ha travolto una giovane centaura, ma non si è neppure fermato a soccorrerla. Finisce ai domiciliari don Nicola D’Onghia, 54anni,originario di Noci (Bari) e docente della facoltà teologica pugliese, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso nella morte di Fabiana Chiarappa, trentaduenne rugbista e soccorritrice del 118, deceduta la sera del 2 aprile in un drammatico incidente sulla provinciale Turi-Putignano. La decisione del gip Nicola Bonante si basa sul rischio di inquinamento probatorio e reiterazione del reato, dopo che le indagini hanno ricostruito una dinamica agghiacciante: la giovane, già caduta con la moto, sarebbe statadall’auto del sacerdote, distratto dale dvelocità eccessiva, per poi essere abbandonata senza soccorso. 🔗 Quotidiano.net

