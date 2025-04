Trasporti | svolta nella governance Regione verso l’addio alle Agenzie

Milano, 30 aprile 2025 – La delibera sarà approvata oggi dalla Giunta regionale. Ma non avrà un effetto immediato, il governatore Attilio Fontana e i suoi assessori licenzieranno, infatti, una proposta di progetto di legge. Detto altrimenti: è l'inizio di un iter che dovrà far tappa anche in Consiglio regionale.Detto questo, si tratta però dell'inizio di un iter destinato a dare una svolta netta e profonda alla governance di un settore strategico: quello del trasporto pubblico locale. La proposta in questione mira infatti a rivedere la Legge 6 del 2012, proprio quella che disciplina il settore del trasporto pubblico. Come? In attesa dei dettagli, la delibera prevede l'uscita di Regione Lombardia dalla compagine dei soci di tutte le Agenzie di bacino del Trasporto Pubblico Locale, vale a dire: l'uscita della Regione dall'ente che coordina e gestisce la mobilità pubblica su scala sovracomunale e interprovinciale.

