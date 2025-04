Tram in via Ugo Bassi | Ora basta con i lavori | Ma serve più sicurezza

Bassi. Ma a dare nell'occhio, oltre ai raggi del sole, sono sicuramente i nuovi binari della linea rossa, diventati una sorta di percorso a ostacoli per i conducenti delle due ruote che ogni giorno attraversano le vie del centro. "Per noi riders – racconta Qamer Showai – guidare la bici adesso è più pericoloso". "Le strade più strette", infatti, sembrano non lasciare molto spazio alle bici che si districano tra autobus, automobili e pedoni. Ad avvalorare il timore di Showai, che in questi due giorni è stato spettatore di alcune cadute – dovute in parte dalla poca abitudine alle nuove infrastrutture –, c'è anche Lorenzo Gemma: "Il Tram, per come la vedo io, non è un progetto a favore della circolazione delle biciclette. Mi chiedo, poi, quando effettivamente passeranno i nuovi mezzi pubblici come si farà a spostarsi in bicicletta in questa strada" ragiona lui tra il traffico, mostrando intanto come la ruota della bici combaciasse perfettamente con l'incanalatura dei binari.

Tram, incidente in monopattino tra i binari. Via Ugo Bassi era appena stata riaperta - Bologna, 28 aprile 2024 – Incidente questa mattina appena dopo la riapertura al traffico di via Ugo Bassi: un uomo è caduto in monopattino proprio tra i binari del tram appena realizzati. Non è ancora chiaro se il soggetto sia incappato in una buca, come sostiene qualcuno, o se sia semplicemente svirgolato tra le rotaie della tramvia finendo a terra. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza, insieme con una pattuglia della polizia locale, e l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dal personale sanitario. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tram, via Ugo Bassi oggi riapre. Terminati i lavori della linea rossa. Autobus: si torna alla normalità - Via Ugo Bassi riapre. Terminati i lavori della Linea Rossa del tram, il salotto del centro aprirà anche al traffico privato autorizzato e al trasporto pubblico, dopo che dal 14 aprile è tornata percorribile solo per pedoni e biciclette. Una riapertura arrivata cinque giorni dopo (il cantiere doveva terminare il 23, ndr) a causa delle piogge degli ultimi giorni che hanno rallentato il consolidamento dei lavori del tram. 🔗ilrestodelcarlino.it

Linea rossa del tram a Bologna, fine lavori in via Ugo Bassi: quando riapre / Foto - Bologna, 10 aprile 2025 – La Linea Rossa del tram in via Ugo Bassi è praticamente pronta. Ora non resta che attendere fino a lunedì 14 aprile, quando il cantiere verrà smantellato lasciando spazio a una strada “completamente riqualificata sia in superficie, con la pavimentazione di basoli restaurati solcata dai binari (foto), sia sotto il piano strada, dove corrono le nuovissime reti dei sottoservizi (tubature di acqua, luce, gas e reti digitali)”, come assicurano dal Comune di Bologna. 🔗ilrestodelcarlino.it

