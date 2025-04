Tram il primo binario Tre scambiatori in estate Poi rotta sulle Piagge Via ai lavori a fine anno

fine del 2026. E se quindi Palazzo Vecchio all'avvio dei canteri aveva comprensibilmente il fiato corto ieri ha almeno tirato un simbolico sospiro di sollievo. Il cronoprogramma tiene il passo. I cantieri avanzano in fretta. E il ferro c'è già. Non era scontato, specie alla luce dei ritardi accumulati in passato dalle 'vecchie' linee.

Tram, il primo binario. Tre scambiatori in estate. Poi rotta sulle Piagge. Via ai lavori a fine anno - Giorgio: "Tappa fondamentale". Entro il ’25 si punta a iniziare l’altra linea. La posa ’istituzionale’ dei primi binari nel cantierone del Pian di Ripoli di per sé non porterebbe in dote grosse novità ... 🔗lanazione.it

