Tragico schianto | Andrea muore provando la moto di un cliente

Andrea Buosi, era in sella alla sua moto quando ha tentato un sorpasso a un trattore che stava svoltando a sinistra. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo, guidato da un 26enne di Pordenone, aveva già iniziato la manovra quando si è verificato l'impatto con la motocicletta. L'urto è stato così violento che il centauro è stato sbalzato di sella e ha riportato ferite gravissime. I soccorsi, allertati da alcuni testimoni, sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Buosi. La dinamica dell'incidente: Le prime indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione locale, intervenuti subito dopo i sanitari.

