Tragico incidente in autostrada | un' auto piomba su un cantiere due morti E' accaduto a Venezia

morti in un incidente avvenuto stamane sull'autostrada A4, nei pressi di Portogruaro (Venezia). Un auto, per cause da accertare, è piombata su un cantiere autostradale in allestimento. La vettura ha oltrepassato il cantiere, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di autostrade Alto Adriatico. 🔗 Feedpress.me - Tragico incidente in autostrada: un'auto piomba su un cantiere, due morti. E' accaduto a Venezia Duein unavvenuto stamane sull'A4, nei pressi di Portogruaro (). Un, per cause da accertare, èta su unle in allestimento. La vettura ha oltrepassato il, abbattendo le barriere, quindi ha sbattuto sulla barriera di sicurezza centrale ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione distrade Alto Adriatico. 🔗 Feedpress.me

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore Luciana Calabrese - Tragico incidente tra un pullman, un'auto e un autoarticolato: il bilancio parla di un morto e due feriti. Il sinistro è avvenuto nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’Autostrada del Sole all’altezza del km 607, nel territorio del Comune di Anagni. A perdere la vita è Luciana... 🔗frosinonetoday.it

E’ Luciana Calabrese la 67enne vittima di un tragico incidente in autostrada. E’ rimasta intrappolata tra le lamiere della sua auto. Lutto ad Anagni - Una tragica notizia ha scosso profondamente la città di Anagni nella notte di venerdì: Luciana Calabrese, una donna solare e amata da tutti, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, nel tratto tra Anagni e Frosinone. Un evento drammatico che, inaspettatamente, ha spezzato una vita proprio alla vigilia del suo 68° compleanno. Il tragico incidente che ha portato via Luciana L’incidente è avvenuto tra un auto, un tir e un pullman, il che ha reso impossibile ogni tentativo di soccorso. 🔗dayitalianews.com

Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore una persona - Tragico incidente tra un pullman, un'auto e un autoarticolato: il bilancio parla di un morto e due feriti. Il sinistro è avvenuto nella notte del 25 aprile lungo il tratto dell’Autostrada del Sole all’altezza del km 607, nel territorio del Comune di Anagni. A perdere la vita è stata una... 🔗frosinonetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragico incidente in autostrada: un'auto piomba su un cantiere, due morti. E' accaduto a Venezia; Tragico incidente in autostrada tra un pullman, un tir e un'auto: muore una persona; Tragico incidente sull’A1 ad Anagni: muore una persona, due i feriti; Incidente in autostrada, scontro con feriti tra due moto: disposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Falcone. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Auto su cantiere autostradale, due morti in A4: traffico in tilt - Tragico incidente stradale questa mattina sull’autostrada A4, in direzione Venezia, poco prima del casello di Portogruaro. L’allarme è scattato intorno alle 10.20, quando ... 🔗leggo.it

Tragico incidente sull’autostrada A4, due morti e traffico in tilt - Tragico incidente nella mattinata di oggi, 30 aprile, verso le 10.15 sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro ... 🔗msn.com

Incidente sull'autostrada A4 poco prima del casello di Portogruaro, coinvolti almeno tre veicoli: due le vittime - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tragico incidente stradale questa mattina sull’autostrada A4, in direzione Venezia, poco prima del casello di ... 🔗msn.com