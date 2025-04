Tragedia sull’A4 tra Latisana e Portogruaro | due morti in un incidente nel cantiere stradale

incidente mercoledì mattina intorno alle 10:15 sull'autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Coinvolti un'auto e due mezzi adibiti alla manutenzione stradale, uno appartenente ad Autostrade Alto Adriatico e l'altro a una ditta esterna.Il sinistro è avvenuto al chilometro 452, poco prima del casello di Portogruaro, dove era stato allestito un cantiere temporaneo nella corsia di sorpasso (corsia tre) per la manutenzione delle barriere centrali. Il cantiere era regolarmente segnalato un chilometro prima per chi proveniva da Trieste ed era delimitato dai classici coni arancioni. I lavori si stavano svolgendo in condizioni di sicurezza, in una fascia oraria con traffico scorrevole (circa 600 veicoli all'ora).Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, un'auto ha improvvisamente invaso l'area di cantiere, abbattendo la segnaletica conica e urtando più volte la barriera di sicurezza centrale.

