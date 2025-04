Tragedia sfiorata nel cuore di Marina Centro albero secolare crolla all' improvviso e ferisce una scooterista

Marina Centro dove, nella tarda mattinata di mercoledì, un grosso pino è crollato in mezzo a viale Vespucci travolgendo una ragazza in sella allo scooter e abbattendo i cavi aerei del filobus. Il crollo si è verificato poco dopo le 11 all'altezza del Caffè Pascucci quando le radici. 🔗 Riminitoday.it - Tragedia sfiorata nel cuore di Marina Centro, albero secolare crolla all'improvviso e ferisce una scooterista Tanta paura adove, nella tarda mattinata di mercoledì, un grosso pino èto in mezzo a viale Vespucci travolgendo una ragazza in sella allo scooter e abbattendo i cavi aerei del filobus. Il crollo si è verificato poco dopo le 11 all'altezza del Caffè Pascucci quando le radici. 🔗 Riminitoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia sfiorata nel cuore di Marina Centro, albero secolare crolla in strada e ferisce una scooterista - Tanta paura a Marina Centro dove, nella tarda mattinata di mercoledì, un grosso pino è crollato in mezzo a viale Vespucci travolgendo una ragazza in sella allo scooter e abbattendo i cavi aerei del filobus. Il crollo si è verificato poco dopo le 11 all'altezza del Caffè Pascucci quando le radici... 🔗riminitoday.it

Con l'auto in un canale, tragedia sfiorata a San Salvo marina - Erano circa le 6 di questa mattina, 22 marzo, quando il conducente di una Fiat Punto, per cause ancora da accertare, sarebbe finito con l'auto in un canalone che passa sotto il lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo marina, come testimonia la foto documentata e condivisa sulla pagina social... 🔗chietitoday.it

Torrioni, tragedia sfiorata per il crollo di una lamiera: anziano travolto dal vento - Poco fa, a Torrioni, la Stazione CC di Montefusco è intervenuta presso una privata abitazione dove, verosimilmente a causa delle forti raffiche di vento, una copertura in lamiera (di fattura artigianale) è crollata travolgendo un 86enne del posto. Trasporto in ospedale in codice rosso Il... 🔗avellinotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tragedia sfiorata nel cuore di Marina Centro, albero secolare crolla in strada e ferisce una scooterista; TURISTA SALVO A VIESTE GRAZIE ANCHE AL ‘CUORE AL QUADRATO’ DEI CLUB SPORTIVI LOCALI; L'amaro risveglio di Marciana Marina: il vecchio pino non è più al suo posto; Malore in mare, dieci minuti di massaggio cardiaco in spiaggia per salvare un 26enne. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tragedia sfiorata a Marina Centro, pino si abbatte in viale Vespucci e travolge scooterista - Tragedia sfiorata questa mattina in viale Vespucci davanti al caffè Pascucci. Un grosso pino si è improvvisamente abbattuto in strada, tranciando i cavi del filobus e travolgendo una scooterista che t ... 🔗chiamamicitta.it

Tragedia sfiorata a Santa Cesarea Terme: onda travolge 12enne belga e la trascina in mare, salvata - LECCE - Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio a Santa Cesarea Terme, nel Basso Salento. Una ragazzina di 12 anni, di nazionalità belga, è stava travolta da un’onda e scaraventata in acqua mentre, ins ... 🔗msn.com