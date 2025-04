Tragedia | pensionata trovata morta riversa in un fosso

fosso a Badalasco, frazione di Fara Gera d'Adda, primo comune della provincia di Bergamo dopo la città metropolitana di Milano. Si tratta di Luciana Del Carro, pensionata di 73 anni residente in quell'area.L'allarme. 🔗 Monzatoday.it - Tragedia: pensionata trovata morta riversa in un fosso Il corpo è stato ritrovato nella sera di martedì 29 aprile, all'interno di una Badalasco, frazione di Fara Gera d'Adda, primo comune della provincia di Bergamo dopo la città metropolitana di Milano. Si tratta di Luciana Del Carro,di 73 anni residente in quell'area.L'allarme. 🔗 Monzatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Tragedia alle porte di Milano, pensionata trovata morta in un fosso - Il corpo è stato ritrovato nella sera di martedì 29 aprile, all'interno di un fosso a Badalasco, frazione di Fara Gera d'Adda, primo comune della provincia di Bergamo dopo la città metropolitana di Milano. Si tratta dio Luciana Del Carro, pensionata di 73 anni residente in quell'area... 🔗milanotoday.it

“Una tragedia impensabile”: mamma trovata morta in casa con i tre figlioletti, è giallo - Mamma trovata morta con i tre figli. Una vicenda drammatica ha colpito un’intera comunità, dove una madre di 37 anni e i suoi tre bambini sono stati trovati privi di vita all’interno della loro abitazione. Le autorità sono intervenute dopo una segnalazione da parte di un vicino preoccupato che non vedeva la famiglia da giorni. (Continua…) Leggi anche: Belen “ha un male oscuro”: il retroscena clamoroso sulla showgirl Leggi anche: Fedez, il rapper scomparso dopo Sanremo: cosa sta succedendo Mamma trovata morta in casa con i tre figli Una madre di 37 anni è stata trovata morta in ... 🔗tvzap.it

Va a casa dell'amica, scopre la tragedia: trovata morta con una pistola accanto - Era andata a trovarla per una semplice visita, ma quella porta lasciata con la serratura aperta nascondeva una tragedia indicibile. Un’amica ha scoperto il corpo senza vita di una donna di 46 anni nella sua abitazione nel quartiere Te Brunetti, nel capoluogo mantovano. Accanto a lei, la... 🔗bresciatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Tragedia alle porte di Milano, pensionata trovata morta in un fosso; Tragedia alle porte di Milano, pensionata trovata morta in un fosso; Cava de' Tirreni, ex assistente sociale trovata morta in casa: era deceduta da due giorni; Taranto, insegnante in pensione trovata morta a Leporano: il figlio ha confessato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tragedia alle porte di Milano, pensionata trovata morta in un fosso - Il corpo è stato ritrovato nella sera di martedì 29 aprile, all'interno di un fosso a Badalasco, frazione di Fara Gera d'Adda, primo comune della provincia di Bergamo dopo la città metropolitana di Mi ... 🔗milanotoday.it

Dramma a Badalasco, donna di 73 anni trovata morta in un fosso - LA TRAGEDIA. La pensionata è probabilmente scivolata nella zona della frazione di Fara d’Adda. Abitava poco lontano e da alcune ora non si trovava. Vani i soccorsi. Sul posto i mezzi del 118, i ... 🔗ecodibergamo.it

Tragedia a Trieste: anziana trovata morta in un appartamento, una donna arrestata per omicidio - Un grave fatto di cronaca ha scosso il centro storico di Trieste, dove un’anziana di 89 anni è stata trovata morta in un appartamento. Il corpo, con evidenti segni di violenza, è stato rinvenuto nel ... 🔗gaeta.it