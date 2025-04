Tragedia in Italia lancia la figlia di pochi mesi dal balcone

pochi mesi ha perso la vita in modo tragico. Gli eventi, che hanno scosso profondamente la comunità locale, vedono una donna, presumibilmente la madre, sotto custodia dei carabinieri per aver lanciato la bambina dal balcone di un'abitazione. (Continua dopo le foto)Leggi anche: "Purtroppo è lei": poco fa il drammatico annuncio, la cercava anche "Chi l'ha visto?"Leggi anche: Il famoso lascia il cellulare aperto con la moglie, lei ascolta l'amante e finisce malissimoMisterbianco, lancia una neonata dal balcone: arrestata la madreUna Tragedia sconvolgente ha colpito il comune di Misterbianco, situato nella provincia di Catania, dove una neonata ha perso tragicamente la vita. L'episodio si è svolto in pochi istanti, ma le sue conseguenze emotive e sociali sono destinate a perdurare.

Misterbianco, donna lancia dal balcone la figlia di pochi mesi: la bambina è morta - Ancora una tragedia nel catanese. Una bambina, sembra di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese. A gettare giù la piccola sarebbe stata la ... 🔗lasicilia.it

Lancia dal balcone la figlia di pochi mesi che muore: fermata una madre di Catania - Una bambina è morta dopo essere stata lanciata in strada da un balcone a Misterbianco, nel Catanese: la piccola aveva pochi mesi ... 🔗fanpage.it

Madre lancia la figlia neonata dal balcone - La piccola aveva sette mesi e sarebbe stata lanciata in strada dal balcone di casa, dalla madre, che sembra avere avuto dei problemi di depressione. Soccorsa da personale del 118 è stata portata in os ... 🔗rainews.it