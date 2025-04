Tragedia in autostrada morto un uomo e feriti | circolazione interrotta per ore

È l'ennesimo incidente sulle strade italiane, uno dei tanti che ogni anno provocano migliaia di vittime nel nostro Paese. Si tratta di una tragedia che si consuma con impressionante regolarità, lasciando dietro di sé famiglie distrutte e comunità sconvolte. In particolare, i giovani rappresentano la fascia più colpita da questa emergenza silenziosa: sono loro, spesso, a pagare il prezzo più alto in termini di vite spezzate troppo presto. Questa volta il dramma si è consumato lungo l'autostrada A13, all'altezza di Costa di Rovigo, dove intorno alle 14.30 di mercoledì si è verificato un violentissimo impatto tra due mezzi pesanti.

