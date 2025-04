Tragedia a Misterbianco | neonata muore dopo un volo dal balcone in via Marchese fermata la madre

Misterbianco, in provincia di Catania. Una bambina, presumibilmente di pochi mesi, è morta dopo essere stata lanciata dal balcone di un’abitazione situata in via Marchese, nel cuore del centro storico del comune etneo. Erano circa le 13.30 quando la piccola è precipitata in strada: immediato l’intervento dei passanti, seguito dai soccorsi del 118, ma purtroppo le gravi lesioni riportate non le hanno lasciato scampo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato la madre della bambina, conducendola in caserma. L’abitazione e l’intera area circostante sono state interdette per consentire i rilievi della scientifica. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e vicini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.Nel frattempo, anche il sostituto procuratore di turno della Procura di Catania si è recato sul luogo della Tragedia. 🔗 Laprimapagina.it - Tragedia a Misterbianco: neonata muore dopo un volo dal balcone in via Marchese, fermata la madre Dramma nel primo pomeriggio a, in provincia di Catania. Una bambina, presumibilmente di pochi mesi, è mortaessere stata lanciata daldi un’abitazione situata in via, nel cuore del centro storico del comune etneo. Erano circa le 13.30 quando la piccola è precipitata in strada: immediato l’intervento dei passanti, seguito dai soccorsi del 118, ma purtroppo le gravi lesioni riportate non le hanno lasciato scampo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato ladella bambina, conducendola in caserma. L’abitazione e l’intera area circostante sono state interdette per consentire i rilievi della scientifica. Gli investigatori stanno ascoltando testimoni e vicini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.Nel frattempo, anche il sostituto procuratore di turno della Procura di Catania si è recato sul luogo della. 🔗 Laprimapagina.it

Tragedia a Brescia: neonata muore dopo il parto, medico si toglie la vita - Una vicenda drammatica ha sconvolto la provincia di Brescia. Una neonata ha perso la vita subito dopo il parto. I genitori hanno denunciato l’ospedale e l’équipe medica. Qualche giorno dopo, uno dei medici coinvolti si è tolto la vita, gettandosi nel vuoto.Leggi anche: Mamma 19enne e la figlia neonata morte a poche ore di distanza: in ospedale per “problemi respiratori”, era stata dimessa il giorno prima Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso della piccola e verificare eventuali responsabilità dei sanitari. 🔗thesocialpost.it

Il gesto banale, poi la tragedia: neonata muore a soli 40 giorni di vita, dolore immenso - Una neonata di 40 giorni è morta a causa di un rigurgito mentre la madre la stava allattando. Giovedì 6 febbraio, la piccola era stata trasportata in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova, già in arresto cardiaco, e nella notte di sabato ha perso la vita. La procura ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo contro ignoti in relazione alla sua morte. La madre, che stava affrontando una depressione post-partum, è attualmente ricoverata e in stato di shock. 🔗thesocialpost.it

Ercolano, tragedia in culla: neonata di 2 mesi muore soffocata - Una neonata di 2 mesi è morta soffocata da un rigurgito nella culla. Il dramma si è consumato a Ercolano, in provincia di Napoli, dove la piccola viveva con la famiglia. I genitori, accortisi del problema, l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco.Leggi anche: Terremoto a Foligno, scuole chiuse anche mercoledì: “Verifica delle problematiche” I sanitari hanno provato a rianimarla con ogni mezzo. 🔗thesocialpost.it

