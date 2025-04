Tra sacro e profano domenica 4 maggio visita guidata a Montenero

domenica 4 maggio, alle 16, appuntamento con "Montenero, tra sacro e profano", una visita che si snoda tra Montenero Basso e Montenero Alto intrecciando storia, arte e urbanistica. L'itinerario non si limiterà al solo aspetto religioso, ma racconterà l'evoluzione del borgo, includendo ville. 🔗 Livornotoday.it - "Tra sacro e profano", domenica 4 maggio visita guidata a Montenero , alle 16, appuntamento con ", tra", unache si snoda traBasso eAlto intrecciando storia, arte e urbanistica. L'itinerario non si limiterà al solo aspetto religioso, ma racconterà l'evoluzione del borgo, includendo ville. 🔗 Livornotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bari tra sacro e profano: i misteri e le edicole - Domenica 13 ore 10.30 appuntamento con l’itinerario “Bari tra sacro e profano: I Misteri e le Edicole”. Le edicole votive sono testimonianza di differenti stili artistici, impregnati di paganesimo. Questo insolito viaggio tra il sacro e il profano, arricchito da curiosi aneddoti, attraversa i... 🔗baritoday.it

"Buon Compleanno Faber. Tra sacro e profano": memorabilia, musica, aneddoti, incontri e torta di compleanno - È uno degli appuntamenti più sentiti ed imperdibili per i fan di Fabrizio De André a Genova: è il Compleanno Faber, che lo spazio - museo viadelcampo29rosso propone per il tredicesimo anno nel cuore della Città Vecchia. Un evento gratuito e aperto a tutti coloro che amano il cantautore, un vero... 🔗genovatoday.it

Mostra “Catania ti Amo – Agata si fa arte, tra sacro e profano": il 17 febbraio la presentazione - Lunedì 17 febbraio alle 10.30 nella Biblioteca Bellini, in via Antonino Di Sangiuliano 307, si terrà la conferenza stampa di chiusura del progetto per le scuole “Catania ti amo! Arte, folklore, fede, devozione” con la presentazione della mostra “Catania ti Amo – Agata si fa arte, tra sacro e... 🔗cataniatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giubileo in tour: Montenero tra sacro e profano; Tra sacro e profano, domenica 4 maggio visita guidata a Montenero; Cassano: Festa di Santa Croce al via, tra sacro e profano; A Pieve festeggiata la Festa della Libertà… tra il sacro ed il profano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Amor Sacro e Amor Profano, tesina - Tesina maturità liceo classico su due tipologie d'amore: quello sacro e quello profano. Argomenti tesina: Catullo, Ovidio, Alcesti di Euripide, Palmiro Togliatti e Nilde Iotti. L’amore ... 🔗skuola.net

Omaggio al patrono, la festa tra sacro e profano - Con quest’ultimo evento il 27 aprile termineranno i festeggiamenti per il patrono. Avranno inizio domenica 13 aprile con il classico evento della grande fiera di San Giorgio che è una delle i ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sacro e Profano streaming - Scopri dove vedere Sacro e Profano in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Sacro e Profano in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, acquisto e ... 🔗comingsoon.it