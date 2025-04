Tra pochi giorni l’impatto dei dazi negli Usa scaffali sguarniti e prezzi in rialzo Situazione simile a quella del Covid

dazi e dei loro effetti si è soprattutto molto parlato. Nei prossimi giorni dalle parole si passerà ai fatti ed i consumatori statunitensi toccheranno con mano (e con il portafoglio) le prime conseguenze. Le tariffe sulle importazioni dall’Europa sono momentaneamente congelate, quelle, fino al 145%,applicate ai prodotti cinesi sono invece in vigore dallo scorso 10 aprile. E si calcola che da quella data le spedizioni via nave dalla Cina siano diminuite fino al 60%.Le merci che viaggiano via mare ci mettono però almeno una trentina di giorni per arrivare nei porti statunitensi. Quindi, tutte quelle partite prima del 10 aprile, sono ancora in viaggio e tra qualche giorno attraccheranno nei vari scali Usa, consegnando le merci made in China più o meno come prima. Dal 10 maggio in poi, le cose inizieranno a cambiare, poiché gli arrivi cominceranno a diradarsi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Tra pochi giorni l’impatto dei dazi negli Usa, scaffali sguarniti e prezzi in rialzo. “Situazione simile a quella del Covid” Sinora deie dei loro effetti si è soprattutto molto parlato. Nei prossimidalle parole si passerà ai fatti ed i consumatori statunitensi toccheranno con mano (e con il portafoglio) le prime conseguenze. Le tariffe sulle importazioni dall’Europa sono momentaneamente congelate, quelle, fino al 145%,applicate ai prodotti cinesi sono invece in vigore dallo scorso 10 aprile. E si calcola che dadata le spedizioni via nave dalla Cina siano diminuite fino al 60%.Le merci che viaggiano via mare ci mettono però almeno una trentina diper arrivare nei porti statunitensi. Quindi, tutte quelle partite prima del 10 aprile, sono ancora in viaggio e tra qualche giorno attraccheranno nei vari scali Usa, consegnando le merci made in China più o meno come prima. Dal 10 maggio in poi, le cose inizieranno a cambiare, poiché gli arrivi cominceranno a diradarsi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Trump sospende dazi per 90 giorni per tutti i paesi, Cina unica esclusa con rincaro del 125%; vola Wall Street, Dow Jones +6.40%, S&P500 oltre il 7%. - Borse in rialzo dopo la sospensione delle tariffe annunciata dal tycoon Donald Trump ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci per tutti i paesi. Lo stop arriva con un post sul suo social Truth dopo giorni in cui le borse hanno chiuso in rosso e i vari paesi colpiti avevano stabi 🔗ilgiornaleditalia.it

Clamoroso dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125% - Retromarcia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi: "Dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere... 🔗europa.today.it

Dietrofront di Trump: dazi ridotti al 10% per 90 giorni, ma per la Cina tariffe al 125% - Retromarcia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi: "Dato che oltre 75 Paesi hanno convocato rappresentanti degli Stati Uniti, inclusi i Dipartimenti del Commercio, del Tesoro e dell'Ustr, per negoziare una soluzione alle questioni in discussione relative a commercio, barriere... 🔗today.it

Cosa riportano altre fonti

Tra pochi giorni l’impatto dei dazi negli Usa, scaffali sguarniti e prezzi in rialzo; I primi 100 giorni di Trump: il travolgente impatto Maga e la grande incertezza causata dai dazi; Nel 2025 due giorni di festa in più in FVG, hanno lo stesso impatto dei dazi; Trump: Con la nostra politica sui dazi stiamo andando bene | L'Ue: impatto limitato sul nostro Pil, effetti peggiori su quello americano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tra pochi giorni l’impatto dei dazi negli Usa, scaffali sguarniti e prezzi in rialzo. “Situazione simile a quella del Covid” - Sinora dei dazi e dei loro effetti si è soprattutto molto parlato. Nei prossimi giorni dalle parole si passerà ai fatti ... "E' una situazione che è degenerata in pochi istanti - dice ancora ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Trump riduce i dazi sulle auto: meno tasse sui componenti esteri per General Motors e Ford - Donald Trump riduce i dazi sui ricambi auto esteri usati nella produzione nazionale e annuncia rimborsi per le imposte già pagate ... 🔗fanpage.it

La tempesta perfetta dei dazi è in corso: perché le imprese italiane devono ‘anticipare’ - L'impatto è già visibile in settori come l’agroalimentare: i dazi su formaggi, salumi e liquori colpiscono simboli del made in Italy. Ma il problema è ampio ... 🔗ilfattoquotidiano.it