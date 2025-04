Tra noi è finita La coppia vip italiana annuncia la rottura del matrimonio dopo meno di un anno

coppia italiana amata da migliaia di persone si è ufficialmente lasciata, dopo mesi di voci sul loro conto. Già da tempo si era parlato del fatto che non apparissero più insieme e che ci fossero problemi ormai enormi. Ma adesso entrambi hanno scritto un messaggio in cui hanno comunicato la rottura.

Il matrimonio della coppia vip si è interrotto prematuramente, infatti si erano sposati nel luglio del 2024. Quindi, a distanza di meno di un anno c'è stata la separazione definitiva. Utilizzando una storia Instagram, i due famosi hanno ufficializzato l'avvenuta rottura totale e irrevocabile.

Leggi anche: "Si sono lasciati, definitivo". matrimonio finito per la conduttrice tv: l'addio dopo 5 anni

matrimonio finito per la coppia vip dopo meno di un anno: annuncio ufficiale

La coppia vip ha scritto sui social, in relazione alla fine del matrimonio: "Ciao a tutti, desideriamo comunicarvi che, dopo una lunga e profonda riflessione, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse nella nostra vita di coppia.

