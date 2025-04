Tra aghi e neuroni ‘oltre 2 mln di italiani scelgono l’agopuntura’

(Adnkronos) – C'è un filo invisibile che collega Pechino a Siena. E' una tecnica terapeutica che punta a fondere la pratica millenaria orientale dell'agopuntura con le neuroscienze, la neuro-agopuntura. La città toscana del Palio ne diventerà la capitale per 3 giorni: ospiterà le seconde 'Giornate italiane di neuro-agopuntura', richiamando esperti da tutto il mondo – . 🔗 Periodicodaily.com

