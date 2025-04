Totò Riina il figlio mette all’asta il suo ritratto | Lui ha vissuto vive e vivrà sempre in e con Noi La rabbia di Corleone

Riina, figlio del defunto boss mafioso Totò Riina, ha suscitato forti polemiche pubblicando su Instagram un post dedicato al padre, nel giorno dell’anniversario della sua morte. Nel post compariva un ritratto incorniciato del boss accanto a un vaso con due rose rosse, messo simbolicamente all’asta, corredato da una frase celebrativa: «Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi».Leggi anche: Riina jr pubblica una foto del padre Totò: caos social. Valanga di likeLa reazione del Comune di CorleoneIl gesto è stato percepito come una provocazione e ha spinto il Comune di Corleone a prendere immediatamente posizione. In una nota ufficiale, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Nicolosi ha dichiarato: «Ancora una volta, l’Amministrazione comunale, insieme a tutto il Consiglio comunale, prende nettamente le distanze da tali sortite e anche da alcuni sconcertanti commenti apparsi sotto il post su Instagram. 🔗 Thesocialpost.it - Totò Riina, il figlio mette all’asta il suo ritratto: “Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in e con Noi”. La rabbia di Corleone Un gesto che ha scatenato un’ondata di indignazione istituzionale e civile. Giuseppe Salvatoredel defunto boss mafioso, ha suscitato forti polemiche pubblicando su Instagram un post dedicato al padre, nel giorno dell’anniversario della sua morte. Nel post compariva unincorniciato del boss accanto a un vaso con due rose rosse, messo simbolicamente, corredato da una frase celebrativa: «Lui hain Noi e con Noi».Leggi anche:jr pubblica una foto del padre: caos social. Valanga di likeLa reazione del Comune diIl gesto è stato percepito come una provocazione e ha spinto il Comune dia prendere immediatamente posizione. In una nota ufficiale, l’amministrazione guidata dal sindaco Nicolò Nicolosi ha dichiarato: «Ancora una volta, l’Amministrazione comunale, insieme a tutto il Consiglio comunale, prende nettamente le distanze da tali sortite e anche da alcuni sconcertanti commenti apparsi sotto il post su Instagram. 🔗 Thesocialpost.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre, follower entusiasti. “In vendita? Bell’idea, farò un’asta” - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina (foto dal profilo social). E subito scattano decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social, sempre molto cliccate dai suoi follower. Più di 400 i like solo su Facebook e una trentina i commenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Grande uomo", elogi social per Totò Riina dopo il post del figlio: "Metto all'asta il dipinto di mio padre" - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina, e riceve decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Salvo Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social sempre molto cliccate... 🔗palermotoday.it

Totò Riina,"figlio posta su social il ritratto del padre: follower entusiasti - Giuseppe Salvatore Riina, rampollo del capo dei capi di cosa nostra, scarcerato nel 2019 dopo una condanna per mafia, non rinuncia a mettersi in mostra. E lo fa pubblicando sui social un ritratto del padre, Totò Riina, morto nel 2017. Il post ha suscitato una valanga di commenti di ammirazione: "Grande personaggio che ha fatto la legge", scrive qualcuno a proposito del boss. "Numero uno dei numeri uno", il commento di un altro. 🔗tgcom24.mediaset.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Salvatore Riina, il figlio mette all'asta il ritratto del papà boss: «Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in e; Il figlio di Totò Riina mette all'asta il dipinto del padre sui social, pioggia di like il capo di Cosa Nostra; Il figlio di Totò Riina mette all’asta un ritratto del boss, follower pronti ad acquistarlo; Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre, follower entusiasti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne