Tosi riunisce l’ufficio di presidenza Focus su medici di base e conti delle aziende

l’ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) convocata e presieduta dal nuovo presidente della stessa Ctss, il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi. Erano presenti i sindaci sui cui territori sono presenti strutture sanitarie. È stato anche il primo ufficio di presidenza cui ha partecipato la nuova direttrice generale delle aziende sanitarie estensi Nicoletta Natalini."L’incontro si è svolto in presenza ed è stato un importante e necessario momento di confronto – ha dichiarato il presidente Tosi al termine della riunione –. continueremo con le convocazioni periodiche dell’ufficio di presidenza perché penso sia importante fare sempre più rete con i territori su di una tematica importante come quella della sanità provinciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Tosi riunisce l’ufficio di presidenza. Focus su medici di base e conti delle aziende Si è svolta lunedì pomeriggio la prima riunione deldidella Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) convocata e presieduta dal nuovo presidente della stessa Ctss, il sindaco di Fiscaglia Fabio. Erano presenti i sindaci sui cui territori sono presenti strutture sanitarie. È stato anche il primo ufficio dicui ha partecipato la nuova direttrice generalesanitarie estensi Nicoletta Natalini."L’incontro si è svolto in presenza ed è stato un importante e necessario momento di confronto – ha dichiarato il presidenteal termine della riunione –.nueremo con le convocazioni periodiche deldiperché penso sia importante fare sempre più rete con i territori su di una tematica importante come quella della sanità provinciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Mario Conte delegato alle politiche energetica dell’ufficio di presidenza di Anci - «E' iniziata ufficialmente l’esperienza come Delegato dell’Ufficio di Presidenza di Anci Nazionale alle Politiche Energetiche con grande entusiasmo e determinazione. Ringrazio il presidente di Anci Nazionale, Gaetano Manfredi, per la fiducia accordatami: è un incarico che intendo svolgere con il... 🔗trevisotoday.it

Il pusher dei vip non va in pensione. Piazza del Fico è il suo "ufficio", gli albanesi i nuovi soci - Settantanni e nessuna voglia di smettere. Massimo Buzzi, natali di Bracciano, ma di fatto a Roma da sempre, è stato ed è un punto di riferimento per chi vuole comprare la droga, cocaina soprattutto, nella zona della movida. Tra il centro e la Roma "bene", per anni, si è dato un gran da fare. Una... 🔗romatoday.it

«Basta giochetti con Putin. Sta cercando di rinviare la tregua». Il premier britannico Starmer riunisce i leader «volenterosi». Presente Meloni - Il premier britannico Keir Starmer ha rinnovato l’impegno del Regno Unito per la sicurezza dell’Ucraina e ha chiesto nuove «pressioni» sul presidente russo Vladimir Putin per costringerlo ad abbandonare «i giochetti sul piano di Trump» e a impegnarsi seriamente per la pace. Starmer ha organizzato un incontro con la «coalizione dei volenterosi a guida anglo-francese» per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un’eventuale pace con la Russia. 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

Tosi riunisce l’ufficio di presidenza. Focus su medici di base e conti delle aziende; Toto Reggenza: le prime indiscrezioni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fico riunisce presidenza Vigilanza: "ma nomine Rai a settembre" - Roma, 30 lug. (askanews) - L'ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza sulla Rai si riunirà questo pomeriggio alla 14. La convocazione arrivata ai capigruppo dal presidente M5s della ... 🔗prealpina.it