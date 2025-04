Toscana Aeroporti distribuisce 7 milioni di utili ai soci | critiche dalla politica pisana

Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio 2024, prendendo atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. I risultati di gestione sono da record: lo scorso anno è stato superato il traguardo dei 9 milioni di passeggeri (+10,7%. 🔗 Pisatoday.it - Toscana Aeroporti distribuisce 7 milioni di utili ai soci: critiche dalla politica pisana L’Assemblea degli Azionisti diha esaminato e approvato il bilancio di esercizio 2024, prendendo atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. I risultati di gestione sono da record: lo scorso anno è stato superato il traguardo dei 9di passeggeri (+10,7%. 🔗 Pisatoday.it

"Un fondo per Irene e i suoi gemelli" da Toscana Aeroporti - Un fondo economico a sostegno dei gemelli di Irene Furiesi. Toscana Aeroporti ha deciso di crearlo per la donna di 37 anni morta in un frontale nella gallerie del bypass del Galluzzo. Furiesi stava andando al lavoro, all’aeroporto Vespucci di Firenze: lavorava ormai da molti anni come duty officer alla Toscana Aeroporti Handling, la società che si occupa di carico-scarico bagagli e check in. Adesso Toscana Aeroporti va nella direzione dell’aiuto verso il marito e i figli di soli quattro anni. 🔗lanazione.it

Turismo e commercio 'made in Tuscany': negli aeroporti di Pisa e Firenze la campagna 'Toscana Artigiana' - Si chiama 'Toscana artigiana' la campagna di comunicazione in corso negli aeroporto di Pisa e Firenze allo scopo di coinvolgere i turisti che vi transitano per invogliarli a scoprire le eccellenze dell’artigianato made in Tuscany. A finanziarla è il Consiglio regionale della Toscana, in... 🔗pisatoday.it

Toscana Aeroporti annuncia la stagione estiva 2025: "Nuove rotte e capacità rafforzata" - Toscana Aeroporti si prepara all' estate 2025 con "un ampliamento significativo dell'offerta, caratterizzato da un numero crescente di rotte e dal potenziamento di numerosi collegamenti da e per gli scali di Firenze e Pisa e l'Isola d'Elba". L'azienda che gescisce gli scali toscani, in una nota... 🔗pisatoday.it

Toscana Aeroporti, dividendi per 7 milioni di euro - TOSCANA: L’Assemblea degli azionisti della società ha approvato il bilancio 2024. In un anno oltre 9 milioni di passeggeri per gli scali di Pisa e Firenze ... 🔗toscanamedianews.it

Toscana Aeroporti: distribuito un dividendo straordinario di € 0,3761 - 123-ter comma 6 del TUF. «L'assemblea di Toscana Aeroporti decide di distribuire un dividendo straordinario di 7 milioni di euro ai suoi azionisti. Si tratta di un atto inaccettabile dal momento ... 🔗nove.firenze.it

Toscana Aeroporti: contributi pubblici e dividendi privati? - "Brutto periodo per i lavoratori di Toscana Aeroporti ... sulla richiesta di distribuire dividendi per 7 milioni di euro, è forse più grave" dichiarano Dmitrij Palagi e Antonella Bundu di ... 🔗nove.firenze.it