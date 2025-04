Torture e asportazione degli organi | l’inchiesta sulla giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna morta in un carcere russo

giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna, morta durante la prigionia in Russia, è stata vittima di Torture e i suoi organi sono stati asportati prima che il corpo fosse restituito all’ucraina. E’ quanto emerge da un’inchiesta condotta da un gruppo di giornali internazionali, tra i quali Washington Post, The Guardian e Ukrainska Pravda. Roshchyna, che lavorava proprio per Ukrainska Pravda e per Hromadske, è scomparsa nel 2023 quando aveva 27 anni e all’epoca stava indagando sulle accuse di tortura sui prigionieri ucraini nei territori occupati dai russi nel sud est del Paese. Nei tre anni di guerra, i giornalisti ucraini sono andati raramente nei territori occupati, dal momento che queste zone sono considerate ad alto rischio. Nonostante ciò, Viktoriia ha scelto ugualmente di documentare la propria inchiesta a costo della propria vita e per il momento è la prima reporter ucraina deceduta in una prigione russa. 🔗 Secoloditalia.it - Torture e asportazione degli organi: l’inchiesta sulla giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna morta in un carcere russo Ladurante la prigionia in Russia, è stata vittima die i suoisono stati asportati prima che il corpo fosse restituito all’. E’ quanto emerge da un’inchiesta condotta da un gruppo di giornali internazionali, tra i quali Washington Post, The Guardian e Ukrainska Pravda., che lavorava proprio per Ukrainska Pravda e per Hromadske, è scomparsa nel 2023 quando aveva 27 anni e all’epoca stava indagando sulle accuse di tortura sui prigionieri ucraini nei territori occupati dai russi nel sud est del Paese. Nei tre anni di guerra, i giornalisti ucraini sono andati raramente nei territori occupati, dal momento che queste zone sono considerate ad alto rischio. Nonostante ciò,ha scelto ugualmente di documentare la propria inchiesta a costo della propria vita e per il momento è la prima reporterdeceduta in una prigione russa. 🔗 Secoloditalia.it

