Torrita-Sinalunga i fondi per il ponte

ponte sulla strada provinciale 327, la Torrita-Sinalunga, che collega la zona industriale all’autostrada. 🔗 Lanazione.it - Torrita-Sinalunga, i fondi per il ponte Più di 750mila euro per interventi specifici sul territorio senese a cui aggiungere le risorse destinate alle imprese del sistema neve toscano cui potranno attingere sull’Amiata. Queste sono le risorse che interessano a vario titolo il territorio della provincia di Siena con l’approvazione della seconda variazione al bilancio regionale 2025-2027, dimostrando ancora una volta attenzione e tempestività della Regione per il nostro territorio. Ancora una volta la giunta regionale ascolta le richieste degli enti locali per sopperire alle mancanze del Governo di Roma". Con queste parole la consigliera regionale del Partito democratico Elena Rosignoli commenta l’approvazione dell’atto a Firenze.Alla Provincia di Siena in arrivo fino a 250mila per la realizzazione del complesso degli interventi finalizzati al consolidamento delsulla strada provinciale 327, la, che collega la zona industriale all’autostrada. 🔗 Lanazione.it

