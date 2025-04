Torremaggiore | festa della Fontana tutto pronto per il gran finale Stasera

della Fontana, che anche quest’anno ha percorso le strade della nostra Torremaggiore per abbracciare la sua gente e migliaia di turisti e visitatori giunti da ogni parte d’Italia.Un gran finale suggellerà l’enorme successo della “festa della Fontana 2025”.Diamo appuntamento quindi a mercoledì 30 aprile 2025, a partire dalle ore 21:00 in Piazza Incoronazione, per una serata imperdibile all’insegna della musica: sul palco si esibiranno FRED DE PALMA e gli ARTICOLO 31, ospiti d’eccezione di questo grande evento, reso possibile grazie alla generosa collaborazione delle Cantine GIULIANO di Torremaggiore e di M.T.S. SANDEI s.r.l. di Pontenure (PC).A chiudere la splendida edizione della festa, saranno gli spettacolari fuochi pirotecnici e una grandiosa batteria bolognese che illumineranno il cielo dalla Contrada Pacicco, Zona Spirito Santo, in via Sartorio, a cura della Pirotecnica San Pio di Michele Presutto e Vladimiro Florio, con il contributo della Società Semplice SAN PASQUALE delle famiglie Lagatta e della ORLANDO s. 🔗 Noinotizie.it - Torremaggiore: festa della Fontana, tutto pronto per il gran finale Stasera Di seguito il comunicato:Siamo giunti al momento conclusivo dei festeggiamenti civili in onore di Maria SS.ma, che anche quest’anno ha percorso le stradenostraper abbracciare la sua gente e migliaia di turisti e visitatori giunti da ogni parte d’Italia.Unsuggellerà l’enorme successo2025”.Diamo appuntamento quindi a mercoledì 30 aprile 2025, a partire dalle ore 21:00 in Piazza Incoronazione, per una serata imperdibile all’insegnamusica: sul palco si esibiranno FRED DE PALMA e gli ARTICOLO 31, ospiti d’eccezione di questode evento, reso possibile grazie alla generosa collaborazione delle Cantine GIULIANO die di M.T.S. SANDEI s.r.l. di Pontenure (PC).A chiudere la splendida edizione, saranno gli spettacolari fuochi pirotecnici e unadiosa batteria bolognese che illumineranno il cielo dalla Contrada Pacicco, Zona Spirito Santo, in via Sartorio, a curaPirotecnica San Pio di Michele Presutto e Vladimiro Florio, con il contributoSocietà Semplice SAN PASQUALE delle famiglie Lagatta eORLANDO s. 🔗 Noinotizie.it

