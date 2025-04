Torre del Greco e Pollena Trocchia | Violenza giovanile Due giovani denunciati

Torre del Greco aveva in auto un manico di legno di circa 45 centimetri, mente a Pollena Trocchia un 20enne era in possesso di un coltello da 24 centimetriControlli notturni per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco per prevenire e contrastare l’emergenza giovanile. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.Torre del GrecoA Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato per porto abusivo di armi e resistenza un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Militari hanno soerpres il ragazzo, a via Nazionale, alla guida di una lancia Musa ma non si ferma.Dopo un inseguimento di 2 chilometri, il 22enne bloccato in viale Europa. Nell’auto rinvenuto e sequestrato un manico in legno lungo 45 centimetri. 🔗 Un 22enne fermato adelaveva in auto un manico di legno di circa 45 centimetri, mente aun 20enne era in possesso di un coltello da 24 centimetriControlli notturni per i carabinieri della compagnia didelper prevenire e contrastare l’emergenza. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.deldeli carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato per porto abusivo di armi e resistenza un 22enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I Militari hanno soerpres il ragazzo, a via Nazionale, alla guida di una lancia Musa ma non si ferma.Dopo un inseguimento di 2 chilometri, il 22enne bloccato in viale Europa. Nell’auto rinvenuto e sequestrato un manico in legno lungo 45 centimetri. 🔗 Puntomagazine.it

