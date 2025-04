Tornano i regali del re di Francia Mostra ed eventi

I doni del Re di Francia tornano in riva all'Adda. La chiesa di San Bassiano da domani all'11 maggio ospiterà i preziosi doni che Francesco I di Valois, regalò alla Chiesa parrocchiale di San Bassano 500 anni fa, a memoria e perenne ricordo del tempo trascorso nella città murata. È uno dei momenti più significativi delle celebrazioni organizzate dal Comitato, che vede insieme Amministrazione comunale, Museo civico, Archivio storico comunale, Pro loco, Unità pastorale, Gruppo volontari mura e Pizzighettone Fiere dell'Adda. Il paliotto d'altare, una pianeta e un mantello, preziosi paramenti sacri in velluto, ricamati in oro e seta ad opera di arazzieri parigini del XVI secolo, sono i doni che verranno esposti in Mostra nella Cappella della Sacra Spina nella chiesa di San Bassiano. Il primo maggio e nei fine settimana una guida in abiti d'epoca illustrerà la Mostra supportandola con proiezioni.

