Tornano i Cammini Aperti tra escursioni nella natura e borghi storici

Cammini Aperti”, l'iniziativa nazionale nata per promuovere i Cammini giubilari italiani, che in questa edizione speciale vede protagonista anche la regione Lazio, insieme a Umbria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. In programma sei escursioni gratuite, aperte a tutti, lungo i tratti regionali delle Vie e Cammini di San Francesco e del Cammino di San Benedetto. Gli itinerari saranno guidati da accompagnatori ambientali escursionistici qualificati e pensati anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di esperienza. I percorsi, con lunghezze comprese tra i 7 e i 12 chilometri e dislivelli inferiori ai 300 metri, sono classificati come turistici (T) o escursionistici (E). 🔗 Agi.it - Tornano i “Cammini Aperti”, tra escursioni nella natura e borghi storici AGI - Un fine settimana all'insegna del turismo lento e consapevole tra i paesaggi del Lazio, lungo itinerari carichi di storia e spiritualità. Sabato 10 e domenica 11 maggio torna “”, l'iniziativa nazionale nata per promuovere igiubilari italiani, che in questa edizione speciale vede protagonista anche la regione Lazio, insieme a Umbria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna. In programma seigratuite, aperte a tutti, lungo i tratti regionali delle Vie edi San Francesco e del Cammino di San Benedetto. Gli itinerari saranno guidati da accompagnatori ambientalistici qualificati e pensati anche per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di esperienza. I percorsi, con lunghezze comprese tra i 7 e i 12 chilometri e dislivelli inferiori ai 300 metri, sono classificati come turistici (T) ostici (E). 🔗 Agi.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Tornano i caseifici aperti in Emilia-Romagna: quando visitarli - Tante iniziative ed eventi per l’occasione. Non solo visite guidate, ma si assisterà anche al processo della nascita di una forma di Parmigiano Reggiano, poi passeggiate nei magazzini di stagionatura, degustazioni, spettacoli, concerti e attività per i più piccoli 🔗ilrestodelcarlino.it

Tornano le Giornate Fai di Primavera: il 22 e il 23 marzo 750 siti aperti in 400 città italiane - Dal liceo più antico di Roma al traghetto di Leonardo da Vinci, dagli appartamenti del Palazzo Reale di Torino a una delle torri simbolo dello skyline di Milano 🔗repubblica.it

L'Umbria punta forte sul turismo lento: "Cammini Aperti" alla Bit di Milano - L'Umbria punta forte sul turismo lento e sulla capacità di fare sistema tra territori e porta alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano il secondo anno di “Cammini Aperti”, iniziativa di grande successo realizzata insieme a Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Toscana. Ideato e... 🔗perugiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Tornano i “Cammini Aperti”, tra escursioni nella natura e borghi storici; Le guide AIGAE a Cammini Aperti 2025; Cammini Aperti, edizione speciale il 10 e 11 maggio tra i sentieri d'Italia; Cammini Aperti 2025: 27 escursioni gratuite per scoprire l’Italia del Giubileo a piedi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cammini Aperti, edizione speciale il 10 e 11 maggio tra i sentieri d'Italia - Il 10 e l'11 maggio torna Cammini Aperti 2025 con 27 escursioni gratuite e 5 regioni coinvolte: ecco come è organizzato il programma e i percorsi. 🔗gazzetta.it

Cammini Aperti: il 10 e 11 maggio al via l’edizione speciale 2025 - Edizione speciale per Cammini Aperti il 10 e 11 maggio, che nel corso del fine settimana interessato proporrà 27 escursioni. A seguito del successo della prima edizione, lanciata lo scorso anno ... 🔗guidaviaggi.it

Camminare per l’Italia - l’edizione speciale 2025 di “Cammini aperti”. La manifestazione prevede 27 escursioni in cinque regioni, con aperture di luoghi simbolici di grande valore culturale e spirituale, comunemente ... 🔗repubblica.it