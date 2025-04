Torna Scuola in Fattoria con Cia Due Mari

Scuola priMaria "Pascoli-Giovinazzi-Surico" di Castellaneta, impegnati nel primo mini-tour di "Scuola in Fattoria", manifestazione itinerante organizzata dall'area Due Mari Taranto-Brindisi di Cia Agricoltori Italiani di Puglia.In pullman di buon mattino, 125 scolari accompagnati da 12 insegnanti e dallo staff della Cia, sono partiti da Castellaneta per una visita guidata nell' "angolo verde" gestito da Arif Puglia.Accolti dal dottor Giorgio Bucci e dalla dottoressa Francesca Tinella di Arif Puglia, i giovani visitatori sono stati divisi in più gruppi per scoprire da vicino tutta la particolarità di piante, arbusti e semini, curati in una splendida realtà tarantina, ai più purtroppo ancora sconosciuta, dotata di un giardino botanico che ospita una vasta gamma di piante e fiori.

