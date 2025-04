Torna Mediedil il salone dell’edilizia civile ed industriale alla Fiera del Mediterraneo dall' 8 al 10 maggio

Mediedil, il salone dedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali, giunto alla sesta edizione. Per tre giorni, a Palermo, da giovedì 8 a sabato 10 maggio, il mondo dell'edilizia si riunirà alla Fiera del Mediterraneo.Con. 🔗 Palermotoday.it - Torna Mediedil, il salone dell’edilizia civile ed industriale alla Fiera del Mediterraneo dall'8 al 10 maggio Manca una settimana all’inaugurazione di, ildedicato ai professionisti del settore delle costruzioni civili e industriali, giuntosesta edizione. Per tre giorni, a Palermo, da giovedì 8 a sabato 10, il mondo dell'edilizia si riuniràdel.Con. 🔗 Palermotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Salone del Risparmio 2025: si torna a parlare del valore dell’ educazione finanziaria. - In occasione del Salone del Risparmio 2025 si ha avuto modo di porre l’attenzione su un tema delicato come l’educazione finanziaria. Occorre partire da qui per ambire ad una popolazione che investe consapevolmente. Il risparmio è uno dei fondamenti principali del mondo dell’economia. Risparmiare significa rinunciare a spendere una parte del proprio reddito in vista [...] 🔗mondouomo.it

Scuola e lavoro, torna a Novara il salone dell'orientamento - Giovedì 27 e venerdì 28 febbraio, dalle 8,30 alle 12,45 al palasport Dal Lago di Novara, torna l'appuntamento con "Wooooow - io e il mio futuro", l'evento dedicato all'orientamento scolastico e post-diploma organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia... 🔗novaratoday.it

Università, torna il Salone dell'Orientamento al Cus - Domani mattina (martedì 8 aprile) alle 11 si terrà la cerimonia inaugurale dell’edizione 2025 del Salone dell’Orientamento, l'evento annuale dedicato agli iscritti del quarto e quinto anno delle scuole superiori e a tutti i diplomati interessati a intraprendere un percorso universitario presso... 🔗cataniatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Dall’8 al 10 maggio 2025 torna a Palermo MediEdil, il Salone dell’edilizia civile ed industriale; Mediedil, il salone dell’edilizia civile e industriale alla Fiera del Mediterraneo; Mediedil, il Salone dell’edilizia civile e industriale all’Astoria Palace Hotel; Palermo, inaugurata Mediedil: a confronto esperti del settore italiani e stranieri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Torna a Palermo ''MediEdil - il Salone dell'Edilizia'' dall’8 al 10 maggio alla Fiera del Mediterraneo - Torna a Palermo Mediedil, il Salone dedicato ai professionisti del ... Per tre giorni, da giovedì 8 a sabato 10 maggio, il mondo dell'edilizia si riunirà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. 🔗palermomania.it

Mediedil, il salone dell’edilizia civile e industriale alla Fiera del Mediterraneo - Torna a Palermo Mediedil, il Salone dedicato ai professionisti del ... Per tre giorni, da giovedì 8 a sabato 10 maggio, il mondo dell'edilizia si riunirà alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. 🔗palermotoday.it

Torna il Salone dell’editoria Marche con Galli della Loggia e Bruno Guerri - sono due dei protagonisti della seconda edizione del Salone editoria Marche in programma alla Mole Vanvitelliana dal 22 a 24 marzo, incentrato sulle figure di Maria Montessori e dell’editore ... 🔗msn.com