Torna la tradizionale sagra delle Alfonsine per la sua 41esima edizione

sagra delle Alfonsine, in programma dal 22 al 25 maggio, è una sagra paesana di antica vocazione agricola, anche conosciuta come sagra degli Spaventapasseri poiché ha come mascotte il tipico fantoccio che i contadini sistemavano in mezzo ai campi. Giunta alla 41esima edizione, da sempre la. 🔗 Ravennatoday.it - Torna la tradizionale sagra delle Alfonsine per la sua 41esima edizione La, in programma dal 22 al 25 maggio, è unapaesana di antica vocazione agricola, anche conosciuta comedegli Spaventapasseri poiché ha come mascotte il tipico fantoccio che i contadini sistemavano in mezzo ai campi. Giunta alla, da sempre la. 🔗 Ravennatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Torna la tradizionale Sagra della seppia per la sua 24esima edizione, tra cibo e intrattenimento - Dal 17 al 23 marzo 2025 ritorna a Pinarella di Cervia la tradizionale Sagra della seppia, in piazza Premi Nobel vicino al centro commerciale. Le giornate saranno a base di stand gastronomici la cui protagonista sarà la seppia, ma non mancherà l'intrattenimento, la musica, i mercatini e le mostre... 🔗ravennatoday.it

Torna la tradizionale sagra del pinolo tra stand gastronomici e attrazioni per grandi e piccini - Il 25, 27 aprile e il 1 maggio a Fosso Ghiaia è in programma la tradizionale Sagra del Pinolo, prodotto tipico della stessa pineta di Classe di Ravenna la cui produzione è stata fin dal Medioevo molto importante per la città dove era nata una sorta di industria legata alla sua raccolta. Stand... 🔗ravennatoday.it

Cameri, torna la Sagra di primavera: tre giorni di sapori tipici - Ripartono le sagre a Cameri: dal 28 al 30 marzo, presso l'area mercato, torna infatti la Sagra di primavera. Tre giorni dedicati ai sapori e ai prodotti tipici del territorio, tra cui i formaggi della Latteria sociale di Cameri. A breve sarà disponibile il programma della manifestazione... 🔗novaratoday.it

Cosa riportano altre fonti

Torna la tradizionale sagra delle Alfonsine per la sua 41esima edizione; Alfonsine. Torna la tradizionale Festa dell’uva; Tra musica, saggi e buon cibo torna la sagra delle Alfonsine; Massa Lombarda: da giovedì 25 agosto torna la tradizionale Sagra delle sfogline. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online