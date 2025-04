Torna il Ravello Festival grandi orchestre e solisti di fama nel cartellone della 73a edizione

della Scala passando per la Royal Philharmonic Orchestra. Con loro solisti e bacchette eccellenti tra cui Daniel Harding, Yuja Wang, Myung-Whun Chung, Stefano Bollani, Kent Nagano e Michael Spyres. È quanto offre ques’anno il cartellone del Ravello Festival, giunto alla 73a edizione, in programma dal 6 luglio al 25 agosto. Sono quindici i concerti organizzati dalla Fondazione Ravello, guidata dal presidente Alessio Vlad con la direzione generale di Maurizio Pietrantonio e la direzione artistica di Lucio Gregoretti, realizzati grazie al sostegno della Regione Campania. “Abbiamo come primo obiettivo – spiega Vlad, presentando il cartellone di quest’anno – di assicurare un livello di qualità che onori il luogo e la tradizione di uno dei più antichi Festival italiani”. 🔗 Si va dall’Accademia nazionale di Santa Cecilia alla FilarmonicaScala passando per la Royal Philharmonic Orchestra. Con loroe bacchette eccellenti tra cui Daniel Harding, Yuja Wang, Myung-Whun Chung, Stefano Bollani, Kent Nagano e Michael Spyres. È quanto offre ques’anno ildel, giunto alla 73a, in programma dal 6 luglio al 25 agosto. Sono quindici i concerti organizzati dalla Fondazione, guidata dal presidente Alessio Vlad con la direzione generale di Maurizio Pietrantonio e la direzione artistica di Lucio Gregoretti, realizzati grazie al sostegnoRegione Campania. “Abbiamo come primo obiettivo – spiega Vlad, presentando ildi quest’anno – di assicurare un livello di qualità che onori il luogo e la tradizione di uno dei più antichiitaliani”. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Il Riviera Film Festival torna a Sestri Levante per la nona edizione con grandi ospiti, talk e masterclass - Never stop Daring, non smettere di osare, è il messaggio che lancia il Riviera International Film Festival in occasione della sua nona edizione, a Sestri Levante dal 6 all’11 maggio prossimi. Lo stesso payoff campeggia sulla nuova locandina d’autore disegnata, quest’anno, dall’artista Rosa Coduti... 🔗genovatoday.it

Teatro, incontri, comunità e generazioni: Nuove Esplosioni Festival torna con grandi novità - Dopo il successo delle prime quattro edizioni, Nuove Esplosioni Festival torna in Valdarda con un’edizione ancora più ampia e articolata. Il festival si fa scuola diffusa, per tutti. Un festival che cambia sempre pelle e decide di guardare al futuro, alle nuove generazioni questa volta... 🔗ilpiacenza.it

Torna il festival della fotografia con i workshop dei più grandi professionisti mondiali - Un'immersione totale nel mondo della fotografia attraverso un’offerta formativa di eccellenza: il Vip - Venezia international photo festival torna sull'isola di San Servolo per la sua sesta edizione, dal 24 al 27 aprile 2025. L'evento internazionale, dedicato alla formazione fotografica... 🔗veneziatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Torna il Ravello Festival, grandi orchestre e solisti di fama; Foto: Torna il Ravello Festival, grandi orchestre e solisti di fama; Presentata la 73ª edizione del Ravello Festival, grandi orchestre e solisti d’eccezione: ecco il programma e i biglietti.; Ravello Festival 2025, dal 6 luglio al 25 agosto grandi orchestre e solisti straordinari. 🔗Cosa riportano altre fonti

Torna il Ravello Festival, grandi orchestre e solisti di fama - Si va dall'Accademia nazionale di Santa Cecilia alla Filarmonica della Scala passando per la Royal Philharmonic Orchestra. Con loro solisti e bacchette eccellenti tra cui Daniel ... 🔗msn.com

Ravello Festival 2025, dal 6 luglio al 25 agosto grandi orchestre e solisti straordinari - Sul Belvedere di Villa Ruffolo 15 serate tra Wagner e altri classici ma anche il repertorio barocco, le colonne sonore e il jazz. Il programma ... 🔗msn.com

Ravello Festival 2025: grandi orchestre e solisti d’eccezione sul Belvedere di Villa Rufolo - A fare da sfondo uno dei panorami più belli del mondo, nell’aria i sentori del mare e dei limoni della costiera amalfitana, intorno lo splendido giardino ... 🔗napolivillage.com